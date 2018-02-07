城市不该是“心灵的孤岛”（环球走笔）

近期英国有关孤独人口的一组数据，引发全球关注和讨论。据统计，英国6600万人口中，有900万人常常感到孤独，被首相特雷莎·梅称为“现代生活的悲哀现实”。为此，特雷莎·梅不得不任命英国首位负责处理孤独问题的大臣。

美国作家亨利·米勒曾抱怨：“纽约总是使我感到孤独，如同困在笼中的动物。”随着各国生产力的高速发展，全球城市化进程大大加快。据统计，目前世界农村人口已停止增长，而城镇人口预计从2016年到2050年间将持续增长30亿之多。尽管城市如此拥挤，但是英国《卫报》指出，城市中孤独的发生率更高。

城市化带来的孤独感是全球性问题。据统计，在英格兰的城市中，16%的老年人感到“极端孤独”；在18至34岁的伦敦青年中，83%的人更是“经常、总是或有时”感到孤独。印度人在网上搜索“我很孤独”这一关键词的平均次数是每天4.6万次，心理学家认为“这是都市孤独问题”。日本甚至形成了没有要好朋友、家庭关系疏离、没有固定工作、与家乡也很少联系的“无缘社会”。

城市化本应意味着生活便利、信息畅通、机会众多、资源充足等，孤独感从何而来？

这其中有城市化带来的社会结构改变的原因。城市中独居的情况大大增加。据统计，2016年美国纽约的独居人口达到了1/3；瑞典斯德哥尔摩独居人口比例更高达58%，居全欧洲之首。随着全球老龄化问题的日益严峻，城市独居人口中的老年人数量不断上升，身心健康问题更加剧了他们的孤独感。

生活方式的改变也是重要的因素。城市人口流动性大，很多人选择租房居住。在伦敦，预计2025年租房户比例将高达60%。租户在社区内的交流互动更少。移动技术的发展一定程度上加剧了现代都市人的孤独。社会学家早就指出，在移动手机时代，个体将逐渐取代家庭成为人际交流的核心。人们越来越依赖于手机等移动端，然而有效交流却越来越少。

孤独对人不仅产生心理上的不适感，对身体也会带来实质性的损害。英国曾对18万成年人进行长达21年的跟踪调查，发现感到孤独的人比其他人突发心脏病或心绞痛的几率高29%，中风的几率高出32个百分点。此外，孤独也会影响人们的血压和免疫系统健康。

城市孤独病感染的不仅仅是都市人。由于人口大量涌入城市，被留在家乡的空巢老人、留守儿童等同样面临孤独的心理困境，形成“城里城外都孤独”的局面。

面对城市化进程中汹涌而来的孤独大潮，英国任命“孤独大臣”绝非小题大做。不少国家都在努力帮助人们走出孤独困境。治疗孤独症，最根本的是让孤独者与社会建立联系，形成有效沟通。在日本，一些非营利组织专门收留孤独人群，让他们过上集体生活，重新找到归属感。

美国社会学家埃里克·克里南伯格曾指出，社会交往的质量而非数量决定我们是否感到孤独。城市的本意是让生活更美好，不让城市成为心灵的孤岛。克服孤独问题，需要孤独人群发挥主观意愿，也需要社会积极施以援手，释放温暖。

《 人民日报 》（ 2018年02月07日 21 版）

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