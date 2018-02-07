土耳其在叙军事行动已造成近500人伤亡

新华社大马士革2月5日电 据叙利亚通讯社5日报道，土耳其在叙利亚北部阿夫林地区军事行动已持续两周，共造成近500人伤亡。

报道说，据阿夫林当地医院统计，土耳其军队在阿夫林的进攻行动已造成142名平民死亡、345人受伤。

当天，土耳其军队炮击阿夫林地区红新月会一处设施，造成严重破坏。

土耳其副总理贝基尔·博兹达4日说，土耳其计划扩大在叙军事行动，可能在靠近土叙边界的曼比季地区展开新行动。

1月20日，土耳其对阿夫林地区发起代号为“橄榄枝”的军事行动，打击叙利亚库尔德武装“人民保护部队”。土耳其认为“人民保护部队”是被土政府列为恐怖组织的库尔德工人党在叙分支。

叙利亚政府对土耳其在阿夫林发起军事行动表示强烈谴责，认为这一军事行动是对叙利亚主权的再一次“野蛮侵犯”。

《 人民日报 》（ 2018年02月07日 21 版）

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