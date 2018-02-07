中俄友好、和平与发展委员会地方合作理事会会议举行

本报哈尔滨2月6日电 （记者殷新宇、杨迅、方圆）中俄友好、和平与发展委员会地方合作理事会会议6日在哈尔滨举行。黑龙江省委书记、省人大常委会主任，中俄友好、和平与发展委员会地方合作理事会中方主席张庆伟主持会议并作总结发言。

在上午的中方成员会议上，北京市、天津市、内蒙古自治区等地方代表先后发言，认为对俄合作潜力巨大，将积极落实两国元首达成的共识，推动“一带一路”建设与俄欧亚经济联盟对接，在国家总体外交大局下，抓住“中俄地方合作交流年”机遇，加强与俄地方政府间交流，积极参与、大力支持中俄友好、和平与发展委员会及地方合作理事会工作，拓宽经贸合作领域，深化人文交流，促进民心相通，为深化中俄全面战略协作伙伴关系夯实基础。

在下午的双方会议上，黑龙江省委副书记、省长陆昊就黑龙江对俄合作情况作介绍发言。俄罗斯州区代表和中国多个省份代表发言，表示将积极把握“中俄地方合作交流年”机遇，进一步深化中俄地方间务实合作。代表们围绕推进发展战略对接、完善地方合作交流机制、密切友城关系、加快国际通道建设、提升经贸层次、加强投资合作、深化人文交流等方面积极发言，提出了合作建议。

《 人民日报 》（ 2018年02月07日 21 版）

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