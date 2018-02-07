马尔代夫宣布进入紧急状态

本报新德里2月6日电 （记者苑基荣）《马尔代夫时报》2月6日报道，在马尔代夫总统亚明5日宣布进入为期15天的紧急状态后数小时，前总统加尧姆6日凌晨被马尔代夫特警队以腐败和蓄谋推翻政府的名义逮捕。同时，警方以涉嫌腐败逮捕了马尔代夫最高法院首席大法官阿卜杜拉·赛义德和法官阿里·哈米德。

报道称，截至目前已有两名政府官员因总统不执行最高法院裁决令辞职，他们分别是马尔代夫卫生部国务部长侯赛因·拉希德和国家艺术中心执行协调人阿卜杜拉·穆阿兹。此外，自从最高法院2月1日要求释放反对派领导人以来，3天之内，马警察总长已三易其人。

加尧姆与现任总统亚明是同父异母兄弟，曾于1978年—2008年期间担任马尔代夫总统。他在2013年助力亚明成功胜选总统，但亚明执政后兄弟俩反目。目前，加尧姆是马尔代夫反对党联盟的重要领导人。

2月1日，马尔代夫最高法院发布裁决令，要求亚明政府无罪释放前总统纳希德等9名反对派领导人。随后，反对派支持者走上街头游行庆祝，并与警方发生冲突。亚明政府3日晚间发表声明说，政府将选择恰当的方式依法执行最高法院的裁决令。4日，最高法院再出裁决令，称因总统亚明拒绝释放反对派领导人，将对其进行弹劾。

马尔代夫总统府网站6日说，总统亚明5日三次致函最高法院，向其解释有关执行1日裁决令将面临的挑战。据马尔代夫总统办公室法律事务部部长沙库尔介绍，亚明在信中说，执行最高法院1日发布的裁决令会导致国家监管权力受到侵犯，国家安全和公共利益也受到侵害。如果实施这项裁决令，马尔代夫宪法也可能受到侵蚀。

马尔代夫总检察长阿尼尔此前表示，最高法院的这一决定“不符合宪法”，只有议会才有权罢免总统，政府不会遵从最高法院的这一决定。武装部队司令希亚姆和警察总长纳瓦兹也都表示，军方和警方不会坐视国家陷入混乱，也不会执行不符合宪法的命令。

《 人民日报 》（ 2018年02月07日 21 版）

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