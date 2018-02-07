卡塔尔断交危机难破僵局（国际视点）

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自去年6月卡塔尔断交危机爆发以来，卡塔尔在中东地区政治舞台上备受孤立。沙特、阿联酋、巴林和埃及四国以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，对其实施禁运封锁。卡塔尔的航空、旅游、金融业受到重创。

近半年来，卡塔尔加紧实施战略突围，以缓解紧张和不利局面。1月30日，美国与卡塔尔在华盛顿举行首轮战略对话，双方表示将加强安全反恐合作。美国国务卿蒂勒森、国防部长马蒂斯呼吁卡塔尔“断交风波”各方保持克制，避免“口水仗”。专家认为，应共同寻求解决问题的方法，尽快打破僵局，避免双输的局面。

针锋相对，危机有滑向长期化的趋势

新年伊始，卡塔尔和断交国之间又出现了一次不大不小的摩擦。阿拉伯联合酋长国民航部门1月16日称，卡塔尔战机在巴林领空“拦截”阿联酋客机，并表示要向联合国下属的国际民用航空组织投诉。卡塔尔方面坚决否认这一指控，认为相关说法“完全不属实”，意在抹黑卡塔尔。目前涉事的航空公司尚未直接回应此事。

1月12日，卡塔尔通讯社报道称，卡塔尔已分别致信联合国秘书长和联大主席，就不久前阿联酋军用飞机闯入卡塔尔领空事件进行申诉。阿联酋方面对此予以驳斥，称卡塔尔此举“令事态升级”。

在此之前，卡塔尔已经向联合国秘书长递交过一封信，指责阿联酋方面于去年12月21日闯入卡塔尔专属经济区上空。分析认为，卡方一连串动作意在向外界展示其维护主权和尊严的坚定立场；同时也不难看出，冲突双方仍难尽释前嫌，令危机有滑向长期化的趋势。

“卡塔尔准备通过国际仲裁结束封锁。”卡塔尔外交部发言人1月10日声明说，“所有旨在解除封锁的选项都有存在可能。”

事实上，断交危机发生后，科威特、美国、土耳其等国随后展开斡旋，但未取得进展；卡塔尔也多次“示好”邻国，表示愿意谈判，但未获回应。诉诸国际仲裁，将地区问题国际化，也就成了卡塔尔在多方封堵中的最新“突围”之举。

应对封锁，卡塔尔以“组合拳”突围

卡塔尔的突围，是一套政治经济手段并用的“组合拳”。由于现实所迫，卡塔尔几乎是重新构建自身的战略格局和经贸网络。从目前的成果来看，一切初具雏形；然而卡塔尔是否会真的对海合会“绝望”，在海湾地区“独树一帜”的道路上一直走下去，还有待于观察。

政治方面，卡塔尔埃米尔2017年末访问了西非6国，开拓自己的“阵地”。通过此访，卡塔尔夯实了与西非国家建立广泛伙伴关系的基础，为航空运输、体育和粮食安全等重要领域的双边合作项目铺平了道路。卡塔尔还通过为西非国家提供一些包括教育和健康等领域的综合实施计划，帮助这些国家发展经济、提高国民教育水平和生活能力，赢得了这些国家的支持。

经济方面，卡塔尔正在努力与海湾地区以外的众多国家建立紧密的经济和贸易联系，增强卡塔尔的经济独立性，摆脱此前对沙特等海湾国家的依赖。为此，卡塔尔进行了系统规划。如单方面宣布对欧盟、拉丁美洲和亚洲的80个国家（包括中国）实施入境免签政策，以吸引这些国家的居民到多哈旅游和经商；积极开辟了从土耳其和伊朗向国内空运食物的线路，开通了从阿曼运入建筑材料的新航线等。卡塔尔最大港口哈马德港近期新开辟了两条海运航线，分别连接地中海和东亚、东南亚地区。并计划开辟更多国际航线，不再依靠其它港口中转，相关货运成本大大降低。

卡塔尔政府年初还批准了一项有利于外国投资商的法律，即外国投资商将获准在卡设立独资企业。现阶段，外国投资商最多只能拥有49%的股份。虽然尚不清楚这份法律何时生效，但如此大跨度的改革，在海湾地区还是较为罕见。

分歧难消，失去信任是更大负资产

“实际上，目前的僵局对于危机双方是双输的局面。”英国《阿拉伯圣城报》的评论文章《封锁卡塔尔是否可持续》指出，断交危机导致的海合会内部分裂将引发一系列负面效应，长期来看，现实因素终究会使各方放弃对抗，寻求和解。

断交危机造成的裂痕，会长久影响国家关系和海合会内部的合作，进一步影响其在地区问题上的影响力；经济方面，卡塔尔的航空、旅游、金融等行业因为封锁损失惨重，沙特、阿联酋等国则失去了卡塔尔市场。

外界一度对去年12月在科威特举行的海合会峰会寄予厚望，结果会议被迫降格，声明对卡塔尔危机只字未提。这恰恰说明，目前海合会内部还无法就相关分歧达成共识，更拿不出切实可行的解决方案。在如何确定未来发展方向、如何对待地区周边国家等问题上，海湾国家越来越强调各自的利益诉求。

“未来危机即使化解，也只是暂时缓解当前矛盾。”谈及未来，《阿拉伯圣城报》忧心忡忡，“更重要的是，断交造成团结的破裂、信任的丧失，这对海湾国家的打击是巨大的。”

（本报开罗2月6日电）

《 人民日报 》（ 2018年02月07日 21 版）

(责编：王仁宏、曹昆)