禁止洋垃圾入境是推进生态文明建设重要举措

本报北京2月6日电 （记者韩秉宸）外交部发言人耿爽6日表示，限制和禁止固体废物进口，是中国推进生态文明建设的重要举措，中方将坚定不移地推进固体废物进口管理制度改革，打击洋垃圾走私。
在当日例行记者会上，有记者问：据报道，联合国环境署执行主任埃里克·索尔海姆近日表示，中国打击塑料“洋垃圾”的进口，对于富裕国家来说应该是个信号，要加强回收，减少塑料吸管等非必要产品。中方对此有何评论？
耿爽说，固体废物处理处置是世界各国面临的共同环境问题。限制和禁止固体废物进口，也即禁止洋垃圾入境，是中国推进生态文明建设的重要举措，有利于保护生态环境安全和人民群众身体健康。
耿爽表示，中方将继续按照建设“美丽中国”的目标，积极践行可持续发展和绿色发展理念，坚定不移地推进固体废物进口管理制度改革，打击洋垃圾走私。中方也呼吁国际社会在固体废物处置和打击废物非法贸易方面加强交流与合作。
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