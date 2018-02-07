“你们也会像我一样吗？想爱人的时候，整片天是粉色的。想春天的时候，整只眼是绿色的。想祖国的时候，整颗心是满满的中国红。”主持人深情的话语引发强烈共鸣，现场所有人的目光都聚焦在舞台上。“下面请欣赏诗朗诵《我爱中国红》。”来自比利时鲁汶大学的4名中国留学生走上舞台，现场响起热烈的掌声。

2月3日晚，中国驻比利时大使馆大厅里灯火通明，来自比利时多所大学的中国留学生代表、比利时赴华留学生以及鲁汶大学和根特大学汉学系学生代表等近200人欢聚一堂，同庆新春佳节的到来。

中国驻比利时大使曲星说，习近平主席在给莫斯科大学中国留学生的回信中对青年学子寄予厚望，充分体现了党和国家对留学生的亲切关怀和殷切期待。曲星希望留学生们继续发扬优良的爱国报国传统，不忘初心，牢记使命，珍惜在比利时的学习时光，更加刻苦学习，尽快掌握先进知识和科技，更好地为家乡、民族和国家贡献力量。

招待会上，留学生们表演了自编自导的歌舞节目。弦乐四重奏《春节序曲》让人仿佛听到了春天的脚步；男声独唱《从前慢》把人们的思绪拉回到过去；汉服舞蹈《凉凉》通过无声的语言讲述了一名女子对意中人的相思之情，令人动容；豫剧选段《谁说女子不如男》高亢激越，催人奋发。

豪迈的诗朗诵《我爱中国红》把活动推向高潮，赢得阵阵掌声。“留学后，望着飘扬的五星红旗，我们说，这颜色叫中国红，她饱含了故土与乡愁。”“中国红，是爱的颜色，鼓舞我们以诗相伴，以梦为马。”“今天，全球在聚焦，世界在舞动，不同的国度，都闪烁着耀眼的中国红。”“此时此刻，我们用心给祖国给党给人民，写下一封情书，那就是‘我爱中国红’。”

比利时布鲁塞尔中国学生学者联合会主席顾昱雯对本报记者说，“现在的比利时依旧寒气浓、雨露重，但在这里我们感受到了家的温暖和祖国的关怀。”她表示，习主席给留学生的回信令人备受鼓舞，我们留学生要按照信中所讲的“让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上”，早日学成回国，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的青春和力量。

（本报布鲁塞尔2月6日电）

《 人民日报 》（ 2018年02月07日 03 版）

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