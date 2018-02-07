非洲人民明白谁是真朋友（钟声）

假的东西就是真不了，中非合作的根基完全不可能被谬论和谎言所撼动

中国—非盟第七次战略对话在即，又将是彼此政治互信、深化合作的一次重要呈现。源远流长的中非情谊，在在皆是的中非合作，早已成为世间最美好的画卷之一。不过令人费解的是，面对满满正能量的中非友谊故事，有些人竟然生出怨愤，还躲在角落里忙不迭编造谎言。

法国《世界报》就是一例。该报日前刊文造谣称中国在非洲联盟总部大楼里进行盗取电脑信息、安装窃听器等“间谍行为”，挖空心思拿中非合作的地标性建筑做文章，还煞费苦心选择在第三十届非洲联盟峰会开幕前夕发表，引来一些西方媒体跟风炒作。生拼硬凑的无稽之谈，暴露了一些人的险恶用心。面对中非合作生机勃勃的现实，他们已经焦虑到无以自持的程度，殊不知他们抹黑中非合作的目的昭然若揭。

非洲人民的眼睛是雪亮的，知道谁是非洲真正的朋友和发展伙伴。非洲国家领导人当即纷纷对法国《世界报》的报道予以驳斥。非盟轮值主席、卢旺达总统卡加梅表示绝不相信这些报道。非盟委员会主席法基在非盟峰会闭幕后举行的新闻发布会上指出，非盟与中国一直保持很好的关系，没有发现非盟总部大楼有任何受到监视的迹象。埃塞俄比亚总理海尔马里亚姆表示，非中保持着全面和战略性的关系，不相信对中国的无端指责。

假的东西就是真不了。西方一些势力抹黑中非合作的伎俩花样翻新，前些年指责中国搞“新殖民主义”“掠夺非洲资源”，现在污蔑中国盗取非盟信息。但事实证明，中非合作的根基完全不可能被谬论和谎言所撼动。

回顾历史，人们不难发现，中非之间政治上平等互信、经济上合作共赢、文明上交流互鉴、安全上守望相助、国际事务中团结协作的“五大支柱”，不是凭空而来的，而是有其深厚的历史渊源和坚实的现实基础。它们植根于中非人民反殖反帝、争取民族独立的斗争中，植根于中非携手追逐梦想、发展振兴的道路上。这是同呼吸、共命运、心连心的情谊。无论国际风云如何变幻，中非关系的列车总是能够一往无前。中国成为非洲稳定的最大贸易伙伴，中国帮助非洲兴建了大量基础设施，中国在医疗卫生、农业、科技等诸多领域对非洲的援助与合作，加快了非洲现代化进程。

公道自在人心。中非合作是否使非洲受益，只有非洲人民心里明白，也只有非洲人民才有发言权。权威民调机构“非洲晴雨表”发布的调查结果显示，非洲36个国家的受访者中，近2/3认为中国对其国家的影响是积极或非常积极的。中国对非洲的真心帮助，任何不戴有色眼镜的人都会给予积极评价。英国《金融时报》曾多次在文章中指出，“中国将非洲当成朋友”“比起西方对非洲的价值观植入，中国为非洲提供了更实在的帮助”……

今年，中非合作论坛峰会将在北京举行，中非关系将站上新的历史起点。中国始终秉持真实亲诚的对非政策理念，中非发展相互关系的意愿只会越来越强。那些别有用心者如果坚持对此保持焦虑并行抹黑之举，等待他们的就只有失信和幻灭的深渊。

《 人民日报 》（ 2018年02月07日 03 版）

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