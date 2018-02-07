改革开放40年来，中国不仅实现了经济持续健康发展，而且在保障社会和谐稳定、人民安居乐业方面取得了巨大成就。人民幸福感、安全感不断提升，“平安中国”“法治中国”不断推进，中国已被公认为全世界最安全的国家之一。曾经在华工作、生活或访问过中国的外国友人纷纷为中国“安全感”点赞。他们表示，中国在创新社会治理方面积累了宝贵经验，彰显了中国共产党治国理政的丰富经验和良好能力，体现了中国特色社会主义的制度优势，这一宝贵经验值得世界借鉴。

“从来没有感到个人安全受到威胁”

“中国安全吗？”

“在中国，我可以一个人走夜路。”

“在中国，我可以在大街上毫无顾忌拿着手机打电话。”

……

在世界著名的旅游网站猫途鹰上，来自世界各地的网友都表示在中国生活对安全放心。以北京为例，一名网友留言说：“北京是一座安全的城市，仅仅用你的常识想一下，北京和中国任何一个地方都非常安全。有一名来自芬兰的游客最近反映，他到中国后发现，中国比欧洲安全多了。”

一名来自纽约的女士说：“我刚刚独自去了中国北京。安全是我考虑的一大要素，不过我在北京非常安全，从来没有感觉安全受到威胁。”

在美国国务院的旅行目的地介绍中，中国是“非常安全的国家”。在美版“知乎”Quora上，“中国安全吗？”的条目下，置顶的一个网友这样回答：“在中国生活了15年。我是一名女性。不管是在繁华的上海、热闹的重庆还是我目前生活的深圳，在大街上从来没有被取笑、歧视过。有时候我在深夜从地铁站走回公寓，也从未害怕过。”“我的女儿今年11岁，在需要的时候我会让她独自乘地铁，在其他很多国家我都不敢这么做。”

曾经到过中国的外国友人在接受本报记者采访时，为中国给他们的安全感由衷点赞。

《今日中国》杂志阿拉伯语版副主编侯赛因·伊斯梅尔在中国工作和生活过多年，对中国社会的安全深有感受。他告诉记者，在北京的时候，有一天他外出办事，经过一个地下人行通道时已是夜里10点半，大多数商店已打烊，路上行人寥寥，“然而，地下通道里灯火通明，还有监控摄像头，我走起来非常放心”。他向记者感叹：“这就是北京，这就是中国！”

侯赛因有如此感慨，是因为他在埃及时的一次经历——“我去开罗纳赛尔城办事，刚离开不到半小时，那里就发生了大爆炸。”这段经历让他至今心有余悸，也让他格外羡慕中国人生活工作环境的安全，“在中国，人们在深夜还能无忧无虑地独自外出散步，而不用担心治安问题。”

在中国生活了近20年的巴西人玛利亚告诉记者：“在中国待久了，回到巴西我非常不适应。我迟迟没能下决心彻底回到巴西，治安是很重要的一个因素，我实在不愿每天看到的新闻里充满凶杀和贩毒。”

谈及对中国社会治安的感受，巴西女生艾琳笑着回忆起初到中国的一件小事：“刚到北京没多久，我和朋友去逛街，当我想用手机查看邮件时，下意识地走进了一家便利店，然后才敢掏出手机。要知道，在巴西街头拿着手机并非明智之举。”在她看来，在大街上能随意查看手机而不必担心手机被人抢走，是“中国治安良好的一个明证”。

“傍晚的广场舞是我对中国生活难以割舍的美好回忆。”曾在中国留学的巴西小伙儿戈麦斯对中国赞不绝口，“去中国之前，我没想象过夜幕降临后的生活可以如此丰富，街上人头攒动，有时甚至比白天还要热闹，最重要的是根本不需要考虑安全因素。这与巴西形成了鲜明对比。夜色笼罩下的里约热内卢没有安全可言，除非有急事，我很少在晚上出门。”他表示，“通过参加广场舞，我结识了很多新朋友，他们对外国人都非常友好。能够在晚上到户外放松身心，对我来说绝对是宝贵的经历。”

“国泰民安展示了良好的国家形象”

奥德丽女士住在美国首都华盛顿近郊，是一名旅行达人，曾多次到过中国。她告诉本报记者，在美中两个国家生活，对安全的感受“完全不同”。她说：“我所居住的社区是比较好的社区，治安大体不错，但还是会不时看到枪击案的新闻，有时候枪击案就发生在自己家附近，让人恐惧。而在中国完全没有这个问题。美国的警察几乎都配枪，但中国警察很多没有持枪执勤，这也能从一个侧面看出两个国家安全形势的不同。在中国，我更有安全感。”

美国政治学者、专栏作家阿尼尔·西格德尔曾经在印度、奥地利、西班牙、中国等多地学习生活。他在接受本报记者采访时说，中国是世界上最安全的国家之一，“同美国相比，中国严格管控枪支，避免了很多暴力犯罪事件”。

西格德尔分析说，枪支犯罪具有致命性，也会造成很大社会负面效应。美国枪支泛滥是暴力犯罪致死人数居高不下的原因，也是社会治安的最大威胁之一。与此相对照，中国严格的枪支管理制度没有给有犯罪倾向的人提供作案机会。当然任何一个社会都不是绝对安全，中国也存在治安案件，但中国合理的管理制度能避免一般的治安案件升级为暴力案件。此外，中国社会治理良好，民众参与安全管理，都能够最大限度消除不安全因素。

巴西人拉斐尔多年来一直在中国从事媒体工作，在他看来，中国成为世界上最安全的国家之一并不难理解：“这得益于中国传统儒家文化的熏陶、严明的法律法规、强有力的治理手段等。而所有这些都源于中国共产党对国家的有效治理，可以视之为中国的制度优势，而这在其他所谓民主国家都很难被复制。”

“临近春节的中国，处处洋溢着安宁喜庆的气氛，人们安居乐业，国家兴旺发达。”侯赛因有些羡慕地对记者说。在他看来，中国社会稳定、国泰民安，展示了中国良好的国家形象，也在世界范围内树立了一个值得效仿的标杆和典范，充分显示出中国共产党出色的治国理政能力，这也让人打心眼里愿意为中国特色社会主义制度点赞。

中东局势变数繁多，动荡不安的生活让侯赛因非常羡慕中国的稳定，更羡慕中国在高度政治稳定中取得的建设成就。“中国这艘巨轮乘风破浪，取得了一个个辉煌成就，这归功于中国共产党坚定正确的领导方向，把人民放在心上，社会治理有方法，而且效果人人能感受得到，包括我们这些外国人。”

（本报华盛顿、开罗、里约热内卢、新德里2月6日电 记者张朋辉、黄培昭、张远南、苑基荣）

《 人民日报 》（ 2018年02月07日 03 版）

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