玩转黑科技！基于大数据定制保险

人民网北京2月6日电 近日，科技保险公司一同保因两年前开始布局的区块链技术受到业内人士的关注。其保依托人工智能、大数据和区块链等黑科技技术手段，为企业和个人提供社保服务和定制化的商业保险服务。

早在一年前，一同保便开始布局区块链技术应用，通过自身专有底层大数据平台，结合区块链、人工智能技术为特定人群定制差异化的健康险。

另外，一同保日前宣布与九天微星达成战略合作，通过九天微星近地轨道卫星的通讯融合，定制包含紧急救援服务的旅游意外险产品，可在游客发生意外时利用轨道卫星进行实时报警并提供救援服务。

和传统的救援服务不同，这个定制产品通过大数据分析，可定制合理的保费，也可通过智能芯片帮助保险公司找回承保物品，降低保险赔付率。此外，在境外游玩时，若发生意外，可通过智能芯片的一键救援功能发送全球求救信号。

一同保的服务对象有65岁以上的老人、1-2岁幼儿、癌症病人等传统保险公司不愿意承保的非标准受众。其通过和特定机构合作获取特定人群的大量数据，为特定人群的风险进行定价，从而开发出特殊的保险产品。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)