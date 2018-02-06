找准新时代社会主义建设的抓手

人民网讯 由中国国土经济学会与四川省攀枝花市米易县人民政府联合举办的“深呼吸在米易·阳光体验行”活动2月2日-4日在米易县举行。本次活动邀请了相关部委领导、科研机构专家学者和媒体代表前往米易县做实地考察，并就米易经济社会发展中的优势、问题和对策进行研讨。同时，中国国土经济学会还联手国家开发银行举行“深呼吸小城共建发展项目对接会”，为米易总投资42.7亿元的13个绿色发展项目进行资金对接，以实际行动支持米易乡村振兴和绿色发展。

活动开幕式上，中国国土经济学会理事长兼党委书记柳忠勤指出，米易县党政领导班子让“深呼吸在米易”作为人人共享的幸福品牌的工作追求，与“两山理论”的要求相向而行，与“十九大”关于满足人民群众对幸福生活的追求相向而行，与深呼吸小城共建发展的追求相向而行，米易树立了全国百佳深呼吸小城建设的模范和榜样。

深呼吸小城专家委员会主任、环境保护部原副部长周建在致辞上指出，四年多的实践证明，中国国土经济学会组织实施的全国“百佳深呼吸小城”推选与共建活动，已经成为各地县域经济实现绿色发展的有效抓手，“深呼吸”品牌也成为绿色发展的标志和象征。在“十九大”关于“高质量发展”和“乡村振兴”的新时代战略背景下，希望米易干部群众再接再厉，通过编制空间规划，建立绿色发展的制度保障，做好顶层设计，在优化国土空间开发格局和资源集约化综合利用基础上，用足、用好“深呼吸”这个响亮品牌，高标准、高质量发展以养生度假为主导的全域康养旅游，同时发挥既有地理环境优势，确保生态农业提质增效，促进乡村振兴、城乡融合及城乡一体化发展。

在米易全域康养旅游发展研讨会上，中国科学院地理与资源研究所研究员刘家明认为，米易可以通过构建慢交通绿道系统，配置驿站、完备公关标识等景区化设施，并与康养、户外相匹配的休闲业态和活动相互融合，大力发展疗养、休闲、购物、体育、娱乐、餐饮等度假产业，动静结合，文化引领，打造慢生活特色小镇。

北京第二外国语学院校长助理、世界旅游城市联合会专家委副主任邹统钎认为，米易有条件创建和申报国家康养旅游示范基地，未来不仅要重视老年养老市场，更要注意开发中青年养心养神的高端康养市场，积极引进国际化人才和技术，铸就和培育米易“阳光河谷”高端健康养生品牌，打造米易特色而且具有一定影响力的健康生活方式。

旅游业界著名人士、海南呀诺达雨林度假区创始人张涛介绍了项目开发的实践经验，提出了以“全域旅游为平台，休闲为要素，自然为基础，健康运动为内容，康养度假为产品”的生态旅游开发运营体系。

著名生态文学作家、国家林业局退耕还林办公室常务副主任李青松介绍指出，米易所处的安宁河谷，古代就有“四时暄暖，五谷百产”的描述，尤其是1952年米易建县第二年的第一个政府通令，就特别明示了严禁滥砍滥伐、严格保护河谷两岸森林古木的律条。李青松说，“正是前辈的远见卓识和辛勤努力，才为今天米易绿色发展奠定了良好基础。我们一定要继承先辈优良传统，认真贯彻落实绿色发展和振兴乡村的战略部署，不忘初心，一如既往，为人民谋幸福，为子孙后代负责任，努力建成绿色发展和生态文明建设的示范区。”

被中国国土经济学会推选为“百佳深呼吸小城”的四川省米易县，有包括傈僳族在内的26个民族聚居，地处我国西南横断山区的安宁河谷，全县森林覆盖率63%，空气质量优良率达99%，年平均气温20.5℃，有“内陆小三亚，四季瓜果香”的美誉。海拔高度、温度、湿度、洁净度、优产度、和谐度等自然和人文禀赋完美结合，在此基础上，米易借助“深呼吸”品牌，大力发展康养度假产业，建设城在山中、水在城中、行在绿中、居在园中的花园城市和四季果蔬飘香的诗画田园，打造“春赏花，夏避暑，秋品果，冬暖阳”四季宜居、宜业、宜游的高品质康养度假胜地。（张云慧）

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