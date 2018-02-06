以色列15年来首次允许巴勒斯坦进口工业用化学品

巴勒斯坦约旦河西岸城市希伯伦商会６日说，在化学品进口禁令实施１５年后，以色列当局当天开始允许工业用化学品进入西岸地区希伯伦市，但允许进口数量不详。

此前，以色列以化学品可能被用于反以军事目的而禁止巴勒斯坦进口。

据介绍，允许进口的工业用化学品包括用于奶制品包装消毒的过氧化氢和加工珠宝首饰的硝酸。

希伯伦商会主席希尔巴维在接受新华社记者采访时说，巴勒斯坦奶制品生产和珠宝制造业主要集中在希伯伦，禁令对生产造成极大阻碍。禁令的解除为生产者获取这些材料提供了便利，大大降低了生产成本。

希尔巴维表示，以色列对巴勒斯坦实施的进口禁令限制了巴各行业的发展。他希望此次禁令解除能成为将来以方放开巴勒斯坦农业等其他行业必要原料和设备进口限制的开端。

据悉，希伯伦共有６４家从事黄金和珠宝制作的工厂和作坊，数量约占巴勒斯坦同类行业的５０％。此外，希伯伦还拥有两家巴勒斯坦最大的奶制品厂，约占当地６０％的市场份额。（记者杨媛媛 赵悦）

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