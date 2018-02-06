俄罗斯中央选举委员会正式登记普京为总统候选人

俄罗斯中央选举委员会６日宣布正式登记现任总统普京为下一届总统候选人，届时普京将以独立候选人身份参加今年３月举行的总统选举。

今日俄罗斯通讯社援引俄中央选举委员会副主席布拉耶夫的话说，普京竞选总部此前向中选委递交了近３１万个支持者签名，经核检后仅有２３２个签名无效。

除普京外，自由民主党候选人日里诺夫斯基、俄罗斯共产党候选人格鲁季宁此前也被正式登记为总统候选人。俄中央选举委员会还将陆续为亚博卢党候选人亚夫林斯基等人进行总统候选人登记。

俄选举法规定，总统候选人可以政党提名和自荐两种方式参选。政党在各自代表大会上推举候选人；独立候选人则必须召集一个不少于５００人的倡议小组，并收集至少３０万个支持者签名。独立候选人收集的签名将递呈俄中央选举委员会，委员会在收到签名１０天内完成签名认证工作并决定是否登记该独立候选人为总统候选人。

俄总统选举将于今年３月１８日举行。俄民调机构全俄舆论研究中心日前公布的总统候选人支持率排行榜显示，位列榜首的现任总统普京支持率为６９．９％，位列第二名的格鲁季宁支持率为７．２％。

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