马来西亚期待更多中小企业参与“一带一路”合作

“有人说中国与马来西亚在‘一带一路’上的合作都是两国之间大型基建计划的投资，跟中小企业与民众扯不上关系，这是不对的，中小企业在马中两国的合作中扮演着非常重要的角色，”马来西亚交通部长廖中莱说。

２０１８年中马中小企业合作对接会５日在马来西亚首都吉隆坡举行，８０多家中国企业和上百家马来西亚企业参与，涵盖了石油化工、机械设备、生态旅游、物流等多个行业。会上，来自两国政商界的多名人士表示，期待更多中小企业参与“一带一路”合作。

廖中莱说，基础设施的互联互通是促进贸易的基本条件，他认为，基础设施的建设将为马中双边贸易投资、旅游、技术创新和人才的互通，创造大量的新机遇，而这些基建背后带来的原料供应、跨境贸易、专业服务、物流运输，甚至衣食住行等许多商机，都和中小企业息息相关。

俞剑蓓是浙江宁波一家物流服务提供商的负责人，她说公司的客户主要来自欧美地区，而马来西亚与东南亚地区的其他国家相比，最明显的优势是基础设施发达、交通便利，她这次来也是为了寻找潜在的商业机会。

马来西亚一家生物科技公司的负责人范贵发说，中国是马来西亚大宗农产品如天然橡胶、棕榈油的主要买家，而这些贸易链条上还有很多合作的机会，比如生物柴油、生物科技等。

马来西亚中华总商会总会长戴良业表示，马来西亚的中小企业不能只满足于３０００万人口的本地市场，而是要把握及发挥自己在天然资源、人文以及地理上的优势，放眼区域乃至全球市场，搭上“一带一路”的发展快车。

中国驻马来西亚大使白天在出席对接会时表示，中马两国推进“一带一路”合作，既要深化传统领域，还要打造更多合作增长点，既要重视大企业“大而强”的龙头作用，还要发挥好中小企业“小而活”的优势，支持中小企业开辟合作新领域。（记者 刘彤 林昊）

(责编：谭咪娜(实习生)、王欲然)