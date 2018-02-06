中国驻苏丹大使馆举办2018年新春招待会

人民网喀土穆2月6日电（记者 李逸达）在农历狗年春节即将来临之际，中国驻苏丹大使馆于当地时间5日晚举办2018年华人华侨新春招待会。在苏中资机构、援苏医疗队、维和部队、孔子学院、留学生、华人华侨代表等300余人出席活动。

驻苏丹大使李连和向在苏同胞致以新春祝福。他在致辞中表示，中苏关系在2017年继续快速全面发展，两国政治互信不断深化，国务院副总理张高丽于去年8月成功访问苏丹，苏丹议长奥马尔等苏高官也赴华出席中国共产党与世界政党高层对话会等活动，进一步加强了两国高层交往。

李大使表示，双方在2017年务实合作成果丰硕，中国援苏屠宰厂项目举行开工揭牌仪式，友谊厅维修完毕转交苏方，援阿布欧舍医院改扩建项目竣工，由中资公司承建的苏丹港牲畜码头项目举行开港仪式，中苏农业合作开发区筹备进展顺利，此外，双方在人文等领域合作也亮点纷呈。

李大使强调，在使馆和在苏同胞的共同努力下，2017年全年在苏丹未发生涉及中国企业和华人华侨的重大安全事件，实现了连续创建第三个平安年的目标，我在苏中资机构和人员人身财产安全及合法权益得到有效保障。李大使感谢在苏同胞长期来对于使馆工作的支持和配合，表示将继续向中资企业和华侨华人提供便利和支持，为大家在苏工作生活保驾护航。

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