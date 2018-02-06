美国“猎鹰重型”火箭蓄势待发

新华社华盛顿２月５日电（记者林小春 周舟）世界现役最强大的重型运载火箭“猎鹰重型”计划６日进行第一次试飞。美国太空探索技术公司首席执行官埃隆·马斯克５日说，火箭只要不在发射台上爆炸就意味着成功。

此前，马斯克曾多次表示“猎鹰重型”第一次发射可能会发生爆炸。他当天在发射前的电话记者会上说：“这只是一次试飞，很多东西都可能出错，所以我们没有设定完美的预期。只要火箭上天，不把发射台炸成碎片，我就认为取得了成功。”

据太空探索技术公司网站介绍，“猎鹰重型”火箭是一款可重复使用的重型运载火箭，可将５４吨有效载荷送入轨道，约等于一架满载的波音７３７飞机。

火箭第一级含３枚“猎鹰９”火箭芯，共有２７个引擎，发射时能产生约２２７万千克的推力，是自上世纪６０年代“土星５号”登月火箭以来运载能力最强的火箭。

据马斯克介绍，他担心３枚“猎鹰９”火箭芯之间会产生某种未知的共振作用，导致火箭结构出现问题。火箭第二级和第一级分离后，将飞行６个小时，直接进入地球同步轨道。这期间，他最担心的是火箭将经过地球上空的范艾伦辐射带，大量辐射和高能粒子可能会破坏火箭系统。

他说，如果一切顺利，“猎鹰重型”将进入一个椭圆形轨道，其中一部分位于地球轨道，一部分位于火星轨道，绕着地球和火星循环运行，“我们预计它将在这个轨道上待上数亿年时间，甚至能超过１０亿年”。“猎鹰重型”撞上火星的几率“很小很小”。

他表示，如果试飞一切顺利，那么下一次发射将在３到６个月内实施；但如果发射失败，预计需９到１２个月清理发射台，“结局要么是令人激动的成功，要么是令人激动的失败”。

值得一提的是，“猎鹰重型”将携带一辆红色特斯拉Ｒｏａｄｓｔｅｒ跑车上天，车上还会播放１９６９年戴维·鲍伊的经典歌曲《太空怪人》。太空探索技术公司公布的最新视频显示，车上还坐了一个身着黑白色太空服、名为“Ｓｔａｒｍａｎ”的假人宇航员。

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