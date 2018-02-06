和平、PARTY、北京、挑战——平昌冬奥会之关键词

还有3天，万众期待的第23届平昌冬奥会就将揭开神秘的面纱。平昌冬奥会将展现怎样的精彩？如何开启2022北京冬奥会时间？中国健儿会有何种拼搏表现？让我们通过一组关键词来提前感受冰雪激情吧！

和平

朝鲜半岛紧张局势曾一度让平昌冬奥会蒙上阴影，但随着冬奥会的临近，朝韩双方搁置争议、开展和平对话。朝鲜将派出高级别代表团访韩并出席冬奥会开幕式，两国冬奥代表团将在开幕式上举“朝鲜半岛旗”共同入场，再次彰显了奥林匹克呼唤和平的巨大感召力。

国际奥委会宣布，22名朝鲜运动员将参加平昌冬奥会三个大项、五个分项的比赛。同时，朝韩双方将在女子冰球项目上联合组队参赛，颁奖时朝韩联合女子冰球队将升“朝鲜半岛旗”，奏歌曲《阿里郎》。

朝韩还进行了广泛的文体交流，如双方滑雪运动员在朝鲜联合训练，朝方将派拉拉队访韩，与韩方拉拉队共同为选手加油。平昌冬奥会开闭幕式导演宋承桓表示，这次冬奥会开幕式的主题就是和平，朝鲜的参赛也正好深化了这一主题。

“奥林匹克休战墙”5日在平昌冬奥会的两个运动员村揭幕。虽然朝鲜半岛和平和解进程难以一蹴而就，但奥林匹克运动会为人类消除对立、增进团结搭建重要平台，我们期待平昌冬奥会成为朝韩和平的“信使”。

这是2月7日在韩国平昌奥林匹克公园里拍摄的2018年冬奥会和冬残奥会吉祥物。新华社/卫星社

PARTY

正如平昌冬奥会会徽所象征的——“在天地交接的平昌，冰、雪、冬季运动员和生活在地球村的人们相聚一堂，意味着向所有人开放的世界”，这里是运动员和全人类的大PARTY，拥抱冰雪，释放运动激情，享受大自然的馈赠。

平昌冬奥会共设15个大项、102个小项，超过了索契冬奥会15个大项、98个小项的规模，金牌总数在冬奥历史上首次超过100枚。

在这个大PARTY中，欧美冰雪运动强国是“主角”，各有各的绝活。挪威在比约根和温格等越野滑雪名将的带领下，将冲击平昌冬奥会奖牌榜领头羊宝座。美国派出了庞大的243名运动员阵容参赛，在高山滑雪、单板滑雪、花样滑冰等项目上极具竞争力。北欧两项、跳台滑雪、雪车等是德国的强项，加拿大冰球、冰壶、自由式滑雪等项目强大的实力也让对手很难招架。

亚洲的中日韩正在奋勇直追。作为东道主，韩国将坚守男女短道速滑优势，并有望在雪车和钢架雪车上取得突破；日本在单板滑雪U型池、跳台滑雪上可与欧美比肩，速度滑冰和花样滑冰同样实力不俗。

不少热带国家也参与到冬奥会的大PARTY中，冰雪运动在全世界进一步推广、普及。

北京

平昌冬奥会到了，北京冬奥会还会远吗？在2月25日（正月初十）举行的平昌冬奥会闭幕式交接仪式上，北京将接过奥林匹克旗帜，正式开启2022北京冬奥会时间。

在向全世界展现了一届“无与伦比”的夏季奥运会后，北京将为世人带来一届怎样的冬奥会令人遐想。平昌冬奥会闭幕式上的“北京8分钟”，将是北京冬奥会的“预热”。

2004年雅典奥运会闭幕式“北京8分钟”通过红灯笼、茉莉花等中国元素，首次在奥运会闭幕式的舞台上集中展现了中国文化。经过2008年北京奥运会的洗礼，世界进一步了解中国，中国也进一步了解世界。

第二次执导“北京8分钟”，张艺谋说：“今天的中国和十几年前已经不可同日而语，再加上我们也办过奥运会，向世界讲述了中国五千年的文明。这次我们不太想体现‘向后看’的东西，而是要反映一些当代中国的新成就。”

中国特色社会主义进入新时代，四年之后我们必将为全世界奉献一届精彩、非凡、卓越的冬奥会。

挑战

与夏季奥运会奖牌榜中国位于世界第一集团相比，中国冬季运动水平与冰雪运动强国还有较大差距，平昌冬奥会中国军团参赛形势依然严峻。

本届冬奥会，处于新老交替的中国冬季运动更多地由年轻选手挑起大梁。中国短道速滑队依然是“王牌之师”，由索契冬奥会银牌得主武大靖、范可新以及两届奥运冠军周洋领衔。花样滑冰双人滑韩聪/隋文静组合，男子单人滑金博洋以及自由式滑雪空中技巧的徐梦桃、贾宗洋、齐广璞，都有望在平昌冲击奖牌甚至金牌。速度滑冰、单板滑雪等项目也具备一定实力。

不过中国队的优势项目短道速滑、花样滑冰和空中技巧要么是打分项目，要么是偶然性非常大的项目，一些新星没有参加过冬奥会，心理上还要经受考验，这些都决定了中国健儿争金夺银面临严峻挑战。

令人欣喜的是，北京携手张家口成功申办2022年冬奥会为中国冬季运动跨越式发展提供了绝佳契机。申冬奥成功前我国有三分之一的冬奥会小项甚至没有开展，如今冬奥会102个小项全部建成国家队。短短几年，通过科学训练、跨界跨项选材等措施，一些项目取得了历史性突破，单板滑雪平行大回转、自由式滑雪U型场地、女子跳台滑雪、雪车等项目第一次进军冬奥会。

随着“北冰南展西扩”步伐的加快，“三亿人参与冰雪运动”日渐成为现实，我们有理由相信在群众基础扩大和竞技水平提升的双轮驱动下，中国冰雪运动有望将在四年后的北京冬奥会上水平显著提升。（记者周凯）

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