“欢乐春节”走进卡塔尔

新华社多哈２月５日电（记者 杨元勇）中国武汉杂技团５日晚在卡塔尔首都多哈举行“欢乐春节”演出，中国驻卡塔尔大使李琛和卡塔尔文化大臣哈马德·本·阿卜杜勒·阿齐兹·库瓦里以及中国在卡华人代表大约４００人出席。

李琛在致辞中表示，２０１７年中卡友好关系继续稳步发展，各领域合作取得新成果。２０１８年是中国改革开放４０周年，也是中卡建交３０周年，中国的发展和中卡关系都站在了新的历史起点。

中国驻卡塔尔大使馆４日晚还举办了新春招待会，在卡中资企业、华侨华人、留学生、卡塔尔哈马德大学负责人及该校中文班部分师生共３５０人应邀参加。

在招待会上，哈马德大学中文儿童班的小学员演唱的中文歌曲、华侨华人表演的旗袍秀等节目博得阵阵喝彩。卡塔尔哈马德大学人文与社会学院院长阿玛勒教授在致辞中说，参加本次新春招待会有助于增进对中国传统文化的了解。

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