“欢乐春节”走进卡塔尔

新华社多哈２月５日电（记者 杨元勇）中国武汉杂技团５日晚在卡塔尔首都多哈举行“欢乐春节”演出，中国驻卡塔尔大使李琛和卡塔尔文化大臣哈马德·本·阿卜杜勒·阿齐兹·库瓦里以及中国在卡华人代表大约４００人出席。
李琛在致辞中表示，２０１７年中卡友好关系继续稳步发展，各领域合作取得新成果。２０１８年是中国改革开放４０周年，也是中卡建交３０周年，中国的发展和中卡关系都站在了新的历史起点。
中国驻卡塔尔大使馆４日晚还举办了新春招待会，在卡中资企业、华侨华人、留学生、卡塔尔哈马德大学负责人及该校中文班部分师生共３５０人应邀参加。
在招待会上，哈马德大学中文儿童班的小学员演唱的中文歌曲、华侨华人表演的旗袍秀等节目博得阵阵喝彩。卡塔尔哈马德大学人文与社会学院院长阿玛勒教授在致辞中说，参加本次新春招待会有助于增进对中国传统文化的了解。
国际人士和海外华侨华人积极评价中国改革开放四十年经济成就 时间的齿轮飞快转动。40年前，安徽省凤阳县小岗村率先实行联产承包责任制，拉开了中国改革开放的大幕；40年后，中国成为世界第二大经济体，7亿多人脱离贫困。2018年，中国迎来改革开放40周年。“我们要以庆祝改革开放40周年为契机，逢山开路，遇水架桥，将改革进行到底。”习近平主席在2018年新年贺词中的话语铿锵有力，再一次向世界展示了中国坚持改革开放的决心和信心。【详细】