日媒：废弃20年"幽灵医院"被拆 惊现15具胎儿遗体

日本鹿儿岛市松原町鸟丸妇产科医院是一座被废弃约20年之久的医院。2017年11月，工作人员在进行建筑物拆除作业时，惊讶地发现有15具胎儿尸体被浸泡在装有福尔马林的瓶中。

据日本南日本放送(MBS)报道，鹿儿岛市称，鸟丸妇产科医院大约20年前就被废弃，去年(2017年)11月，拆除作业人员发现了15具胎儿尸体。接到报案后，警方进行了搜查，并判定非刑事案件。

报道称，2017年12月，警方要求鹿儿岛市对这些胎儿尸体进行处理。对此，鹿儿岛市已于去年(2017年)12月将尸体火葬，并埋葬于市营墓地。

日本鹿儿岛市已于今年(2018年)2月1日在官方报纸刊登了这则消息，并寻求更多的线索。消息称，胎儿年龄均在12周至31周之前，性别和身份不明。

日本鹿儿岛市福祉事务所保护第一课课长黑川隆行称，因医院废弃已久，无法查明当时医生和相关人员的下落，“如果得到了有用的线索，我们将同警方合作查明此事”。(巩浩)

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