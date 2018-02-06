日本直升机坠落瞬间视频曝光 "倒栽葱"式3秒落下

当地时间5日下午，隶属于日本陆上自卫队目达原驻地(位于佐贺县吉野里町)第3反坦克直升机部队的AH-64D战斗直升机在该县神埼市千代田町一处住宅坠毁并起火。

据日本富士新闻网FNN报道，飞行记录仪捕捉到了直升机坠落的瞬间。原本水平飞行的直升机突然失去控制，以近乎垂直的状态落到住宅地。

目击者称，“伴随着巨响，直升机的主翼螺旋桨折断，机体‘倒栽葱’似的在2至3秒内落下。”

坠落的直升机隶属于日本陆上自卫队目达原驻地，试验飞行时在驻地以南约6公里处坠毁。距坠毁现场200米处的田地里，散落着疑似直升机零部件的物体。

在此次事故中，自卫队员一等陆曹高山启希(26岁)死亡，二等陆佐齐藤谦一(43岁)下落不明。直升机坠毁地附近的住宅，有一名上小学五年级的女孩右膝碰擦，受了轻伤。

坠机事件发生后，日本首相安倍晋三要求有关部门继续搜救失踪人员并尽快查明失事原因，同时要求自卫队所有同机型直升机临时停飞，进行彻底检查。(巩浩)

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