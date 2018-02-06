记者手记：巴西管理转基因大豆“严”字当头

走进巴西农业研究公司大豆研究所的办公地点，可以看到许多实验室的门上都挂着“生物安全”标志，要进入这些实验室的人员需要签字保证不触碰这里的实验材料，因为这里是进行转基因种子研究的场所。

巴西是世界上转基因农作物种植最多的国家之一，但巴西政府对转基因技术的使用有着严格规定。巴西法律要求，转基因作物必须保证安全，从研究到商业种植需要经过一系列程序，例如转基因研究也需要严格隔离。

农业研究公司大豆研究所所长若泽·雷纳托·博萨斯说：“从转基因技术进入巴西以来，我们就一直进行跟踪研究，在确保产品对人体健康无害的同时，政府机构、企业都需要控制基因材料外流，在所有实验室和试验田有专人控制人员和用具的进出，避免种子间的‘基因污染’。”

此外，新品种大豆在获得认证前需要在农业研究公司的试验田里试种，到农户自家田地种植前，种子还要送到各地区合作社的试验农场继续试种。

坎普莫朗种植畜牧业合作社试验农场主管卢卡斯·西马斯·德奥利维拉介绍说，种子通过认证后，具体怎样种植才能获得更高产量？新种子与此前种子种植方法有何不同？合作社都会进行引导。特别是土壤管理、虫害防治测试等，合作社都会模拟附近农场的生态环境进行种植，再通过合作社每年冬夏季的会议，将新品种的种植技术传授给当地农户。

据悉，虽然转基因技术于１９９８年进入巴西，但到大部分农户开始种植第一代转基因大豆时是２００５年左右；现在巴西８０％大豆使用的是２０１３年开始的第二代转基因技术；第三代转基因技术已经在实验室进行最后的研究，提供这项技术的美国孟山都公司希望能在今年得到认证，到２０２０年进行商业种植。

尽管如此，种子的开发企业还会在一些农场开辟一小块试验田，实地观测转基因大豆的成长和收成。

记者还了解到，巴西农业研究公司的大豆种植计划还包括一个非转基因大豆计划，并且在２０１７年７月成立了非转基因大豆研究所，专门研究非转基因大豆增产的技术。

博萨斯说，保留常规大豆的种植是转基因大豆种植的必要条件。巴西法律规定，每个种植转基因大豆的农场，必须有至少２０％的非转基因大豆，目的是作为“庇护所”，让杂草、害虫有存活空间，不会迅速变成抗药性更强的品种。

在巴西保留非转基因大豆并不只是保证转基因大豆田里不会迅速形成“超级杂草”、“超级虫子”的措施，另一方面巴西还看到了欧洲和中国市场对非转基因大豆的需求。

博萨斯说：“虽然我们一直在进行农业科技的更新换代，培植了转基因品种，但我们知道非转基因大豆在国际上还是有很大市场，特别是中国和欧洲地区，因此我们很自豪地说，我们会一直保留非转基因大豆的种植。”（记者 赵焱）

(责编：谭咪娜(实习生)、刘洁妍)