第二届中塞青年影像展在塞尔维亚开幕

中塞教育交流协会主办的第二届中塞青年影像展５日在塞尔维亚首都贝尔格莱德开幕。

中塞教育交流协会主席田真在开幕式上介绍说，本届影像展由中塞青年摄影展和中国优秀纪录片展映周两部分组成。摄影展的主题是“我们的家园”，吸引了中塞两国１５所高校近百名青年摄影师参加。

当天举行了中塞青年摄影展颁奖仪式，中塞两国的获奖摄影师向参观者介绍了各自的创作经历和体会，并表示要将更多高质量的摄影作品带给两国人民。

据介绍，中国优秀纪录片展映周将放映１０部中国纪录片，除开幕式上放映的《乡村里的儒学》外，还有反映保加利亚人在华工作生活的《花样年华》，上海市人民对外友好协会选送的《民间外交璀璨六十年》，以及河北美术学院、山西传媒学院和北京电影学院现代创意媒体学院等高校选送的师生作品。

中塞青年影像展将持续到２月２３日，期间正值中国春节。影像展将通过摄影作品和纪录片让当地民众直观感受到中国在政治、经济、文化、教育等方面的发展，享受“中国年”带给他们的文化大餐。

由塞尔维亚官方批准的中塞教育交流协会于２０１５年９月成立，旨在积极推动中塞两国教育界的交流与合作，增进两国人民之间的了解和友谊。（记者 王慧娟）

(责编：谭咪娜(实习生)、刘洁妍)