古特雷斯呼吁美俄继续通过对话削减各自核武器

联合国秘书长古特雷斯５日通过发言人发表声明，呼吁美俄两国继续通过对话进一步削减各自的核武器，继续在关乎世界安全的多边裁军领域起到“历史性的领导作用”。

古特雷斯的发言人迪雅里克在声明中说，当今世界对核武器的担心达到冷战结束以来的最高水平，在此背景下，核裁军、核不扩散、军备控制方面的努力比以往任何时候都重要，这些努力对于增强信任，避免、缓解和解决冲突具有重要作用。

声明说，祝贺美国和俄罗斯各自削减战略核武器数量达到新版核裁军条约《削减和限制进攻性战略武器条约》的要求。

２０１０年４月，美俄元首在捷克首都布拉格签署新版核裁军条约《削减和限制进攻性战略武器条约》。条约规定，双方应在７年内将各自部署的核弹头削减至１５５０枚以下，部署的运载工具不超过７００件。该条约于２０１１年２月５日生效，有效期为１０年。（记者 尚绪谦）

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