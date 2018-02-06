古巴拒绝回归由美国支配拉美的“门罗主义”

新华社哈瓦那２月５日电 古巴外交部５日发表声明，对美国国务卿蒂勒森日前有关拉美国家的言论发出警告，表示拒绝美国“门罗主义”。
古巴外交部在古共机关报《格拉玛报》刊登声明说，蒂勒森１日在出访拉美五国前夕发表演讲，措辞傲慢、轻蔑，释放出“令人震惊的干预主义言论，公然煽动推翻委内瑞拉的合法政府”，古巴对此表示警告。
声明还谴责蒂勒森支持美国对古巴实施禁运政策的言论，称他的发言与美国一贯推崇的“政权更迭”计划如出一辙，是导致暴力、战争、人道主义危机和政局动荡，屠戮数百万无辜者生命的罪魁祸首。
针对蒂勒森兜售的“门罗主义”，古巴外交部强调，美国会发现拉美不再像过去那样容易被操纵，因为“美洲已经醒来”。
美国的“门罗主义”１８２３年由时任美国总统门罗提出，美国把拉美地区看作自己的势力范围，推行强权政治，迫使拉美国家按美国意志行事。
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