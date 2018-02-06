乌克兰法院驳回萨卡什维利身份问题上诉

乌克兰基辅上诉行政法院５日作出裁决，驳回格鲁吉亚前总统萨卡什维利今年１月提出的有关其身份问题的上诉，维持原判，支持乌国家移民局拒绝为其提供难民身份的决定。

萨卡什维利当天委托律师出席法院的审理。他在获悉判决结果后通过脸书账号说，这一结果“出于政治目的”，是为把他引渡回格鲁吉亚铺平道路。

据乌通社５日报道，萨卡什维利的律师切尔诺卢茨基当天说，他们将继续向乌更高一级法院上诉，直至上诉到欧洲法院。

萨卡什维利现年５０岁，曾于２００４年和２００８年两次出任格鲁吉亚总统。２０１５年５月他获得乌克兰国籍，随后被乌总统波罗申科任命为敖德萨州州长。２０１６年１１月，他宣布辞去州长职务，并随后组建了自己的政党“新力量运动”。

２０１７年７月，乌总统波罗申科签署命令，以萨卡什维利曾为获得乌国籍向乌移民机关提供虚假个人信息为由取消了他的乌克兰国籍。当时萨卡什维利正在美国。

２０１７年９月１０日，萨卡什维利在数百名支持者帮助下，强行从波兰进入乌境内。随后，他向基辅州国家移民局申请难民身份和政治庇护，但遭拒绝。在今年１月向基辅区行政法院起诉失败后，他又向基辅上诉行政法院提出了上诉。

２０１８年１月，格鲁吉亚第比利斯市法院以滥用职权罪缺席判决萨卡什维利３年监禁。（记者 钟忠 陈俊锋）

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