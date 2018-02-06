男子因船只故障漂泊16天 出发前买了一堆膨化食品

由于船只故障，一名巴哈马男子在大西洋漂泊了16天，靠着饼干、膨化食品和瓶装水，终于等到救援。

这名幸运男名叫小塞缪尔·莫斯，现年23岁，家住拿骚。1月13日，他驾驶着新买的钓鱼船从巴哈马比米尼群岛回家，正常情况下4小时就能到家，不料中途燃料耗尽，只能随波逐流。16天后，莫斯在距离美国佛罗里达州西棕榈滩大约16千米水域被另一艘船上的人发现，立即被送往西棕榈滩一家医疗中心。医生说，莫斯的血清电解质水平已经降至危险程度。

据美国《太阳哨兵报》报道，莫斯幸好出发前从超市买了一堆膨化食品、饼干和瓶装水，靠着这些撑过12天。后来，一个巨浪打中钓鱼船，卷走所剩无几的物资。

在故障发生后，莫斯升起风帆，用船锚掌舵，努力航行，坚信“从未迷失方向”。不过，巴哈马海空救援协会负责人之一克里斯·劳埃德说：“他被发现之处与他的目的地完全是相反方向。”

这已是莫斯一年之中第二次海上遇险。去年2月，他的船在大巴哈马岛水域搁浅3天，幸被巴哈马国防军所救。（黄敏）【新华社微特稿】

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