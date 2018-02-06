施加辞职压力？非国大高层面见南非总统祖马

南非非洲人国民大会部分高级成员4日面见总统雅各布·祖马，依媒体推测或许是从非国大、即执政党内部向祖马施加辞职压力。
英国广播公司报道，6名非国大高层人士4日前往祖马位于南非行政首都比勒陀利亚的家，事后没有披露与祖马谈话的细节，但5日下午召集非国大全国工作委员会、即党内日常事务处理小组紧急会议。
极左翼阵营“经济自由战士组织”领导人、前非国大成员尤利乌斯·马莱马借助社交媒体发布传言，称祖马在4日会面中拒绝辞职。“祖马告诉他们（非国大官员），如果想（让他下台），那就作出决定罢免他。他不会主动辞职，因为他没有对国家做错任何事。”
祖马现年75岁，2009年当选总统，2014年连任。南非近年经济不振、腐败丑闻频现，致使非国大形象受损。
去年12月，副总统西里尔·拉马福萨接替祖马，当选非国大主席。南非定于2019年举行国民议会选举。鉴于非国大处于南非政坛主导地位，不出意外的话，拉马福萨可望成为下一任总统。
按照路透社的说法，拉马福萨就任非国大主席后，祖马遭数名党内“盟友”抛弃。与拉马福萨呼吁党内团结相呼应，非国大领导层一些成员希望在明年议会选举前避免党内分裂，因而可能在议会场合发起针对祖马的弹劾动议，争取在祖马任期届满前罢免这名总统。
反对党则希望祖马在8日发表国情咨文前辞职。南非议会发言人2日说，祖马将在本月22日遭遇新一轮不信任投票。
祖马多次遭遇不信任投票，都成功“闯关”。2016年，祖马成为议会不信任案所针对的“事主”，因获得执政党支持而得以“安然”。当年11月，祖马挺过非国大党内全国执行委员会的不信任表决。去年8月，国民议会不记名投票，以177票支持、198票反对的表决结果没能通过针对祖马的不信任案。（刘曦）【新华社微特稿】
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