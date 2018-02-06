近几年，

随着中国越来越开放，

越来越多国人走出国门。

这些中国好人，

让世界交口称赞！

（一）

“来，给我手，加把劲儿！”

2018年1月，

黑龙江游客李中大在日本滑雪，

与此同时，

一名日本老太失足滑出雪道，

受伤被困在山谷里。

由于周围地形复杂，

周围人都不敢前去施救。

但李中大与同伴果断冲下山谷，

成功帮助老人脱离了险境。

(二)

看着你灿烂的笑脸，

想象不到你刚经历了一场殊死搏斗。

2017年3月，

在埃塞俄比亚航空的航班上，

一名歹徒突然冲击驾驶舱，

中国游客曹红国挺身而出，

与暴力分子扭打在一起，

并与其它乘客共同制服了歹徒。

这一勇敢行为，

救了飞机上200多人的生命。

“万米高空见义勇为”，

他感动了无数网友。

(三)

你的勇敢，比金钱无价。

2015年6月，

在阿塞拜疆的一个航班上，

一名毛贼趁着不少乘客打盹儿，

鬼鬼祟祟地翻行李架上其他乘客的行李。

这一幕，

被中国小伙袁斌一一看在眼里，

他第一时间告诉了空乘。

最终，

小偷被抓住了，

并归还了盗窃的10000美元。

见义勇为这事不容易，

但中国人的勇气，向来不逊色。

这是勇士之举，给世人力量。

（四）

一下、两下、三下......

终于，

口吐白沫倒地的日本学生恢复了意识，

围观的日本民众集体向她鞠躬致谢。

2017年4月，

河南姑娘任双双在日本游玩，

偶遇一位日本中学生突发癫痫，

身为护士的她，

紧急施救帮助学生恢复了意识。

日本网友更是纷纷在网上，

用中文回复“谢谢”。

（五）

同样毫不犹豫的决定，

同样的动作，

他也做过。

2015年2月，

在美国圣地亚哥海洋公园

游玩的中国医生唐子人，

遇到一名美国游客突发心跳骤停倒地。

紧急关头，

唐子人立即对其进行抢救，

并成功将其复苏。

网友纷纷夸赞他为“中国好游客”。

（六）

对他来说，

探亲假期也成了工作日。

2017年9月，

无锡市人民医院医生吴小波赴美探亲，

在往返途中，

两次遇到突发疾病的乘客，

他都毫不犹豫地冲上前进行救助。

对他来说，

救人永远排在所有事情的第一位，

网友称赞他是，

“三万英尺未穿白大褂的医生”。

（七）

看到周围人如此发自内心的笑，

就知道你一定是位慈祥善良的好阿姨。

2014年12月，

在南宁飞往曼谷的国际航班上，

一名泰国空乘人员突发疾病。

有着40年从医经验的瞿焰迅速出手相救，

使空乘转危为安。

她的义举赢得中泰两国人民的点赞，

被网友亲切的称为“中国好大妈”。

他们是“中国好游客”、

“中国好大妈”，

但他们更是中国好医生。

不论何时何地，

人命攸关时，

他们永远会第一时间站出来。

(八)

普普通通的一位大爷，

他用实际行动表明，

“举手之劳”能够挽救生命。

2015年4月，

张津生老人乘坐飞往南非的国际航班，

准备出国旅行。

飞机上，

一名外国男子突发心脏疾病，

“久病成医”的张老在仔细观察男子症状后，

用随身携带的药物救了外国男子的命。

被救者妻子给张老2000美元作为感谢，

老张拒绝了：

“不过是举手之劳而已。”

不止是中国游客，

还有他们。

（九）

他们虽然身着“爱护泰国，从我做起”，

他们的行为却为中国增光。

2016年9月，

一大批在泰国从事各行各业的中国人，

志愿提起超大黑色垃圾袋、抄起工具，

在著名旅游景点芭提雅海滩捡拾垃圾。

泰国《世界日报》等主流媒体进行了报道，

更获得了当地民众点赞。

(十)

你们不怕脏不怕累的样子，

真美！

2015亚洲杯1/4决赛在澳大利亚举行。

赛后，

大批国足球迷自发留下，

清理看台上的垃圾和废品。

一番忙碌后，

中国球迷所在看台一片整洁，

他们向世界展示了中国素质。

举手之劳四字简单，

却意义深刻。

他们以实际行动，

擦亮了中国本色。

感谢他们的无畏付出、无私奉献，

让世界看到了勤劳勇敢的中国面孔。

为他们点赞！

但也请注意，

救人要紧，

保护自己也要紧。

中国，

是由每一个个体组成的。

在一些外国人眼中，

你的每一句言论、

每一个行为，

都代表着中国。

你，就是中国！

你怎样，中国就怎样！

（梁甜甜）

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)