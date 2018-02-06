以91岁传奇特工支持德国极右翼？1天后宣布撤销

现年91岁的以色列情报机构摩萨德前特工拉菲·埃坦4日宣布，撤销1天前他对德国极右翼政党选择党的公开支持。

埃坦领导了二战后抓捕纳粹头目阿道夫·艾希曼的行动，追踪艾希曼至阿根廷，并将他带回以色列接受审判。那以后，埃坦曾任以色列抚恤金领取者事务部长。

据美联社和今日俄罗斯电视台网站报道，埃坦3日通过“脸书”发布视频，宣布以色列欣赏德国选择党“对犹太教的态度”，期待他们也“成为欧洲的选择”。埃坦在视频中似乎还支持德国选择党强硬对待穆斯林移民。

有媒体猜测，埃坦称赞德国选择党，是因为该党最近举办活动，纪念1月27日的“国际大屠杀纪念日”。

然而据报道，德国选择党成员多次发表种族歧视和反犹言论，广受舆论“炮轰”。该党德国东部图林根分部的领导人比约恩·赫克去年1月称，位于柏林的犹太人大屠杀纪念馆是“耻辱纪念馆”。德国选择党在去年9月的德国联邦议院选举中获得12.6%的选票，首次进入议会，且成为德国第三大政党。

埃坦的视频声明一发布便引发强烈反响。以色列驻德国大使杰雷米·伊萨查罗夫在“推特”上写道，埃坦的声明“让人伤感、羞耻”，他本人“完全反对”。“我很难想象抓住艾希曼、带他到以色列接受审判的人，会称赞对过往纳粹历史感到骄傲的德国人，还希望（他们秉持的）这种观点能成为欧洲的选择。”

另据以色列媒体报道，引发争议后仅1天，埃坦便撤回了对德国选择党的支持。埃坦说：“我本以为这一概念是正确的，但鉴于反响，我撤回支持……谢谢，我不想讨论这件事了。”（海洋）【新华社微特稿】

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)