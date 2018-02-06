美俄将在下月内交换战略核武库数据

新华社华盛顿２月５日电（记者朱东阳 刘晨）美国国务院５日表示，美国和俄罗斯均在过去７年内履行了核裁军条约要求，两国将在下个月内交换战略核武器库数据。

美国国务院发言人诺尔特当天发表声明说，新版核裁军条约《削减和限制进攻性战略武器条约》中对美俄核武器库的中心限制条款当天正式生效。过去７年间，美俄每年都依据条约规定互换两次核武器库数据。双方下月内将再次交换战略核武器库数据。

诺尔特说，根据条约规定的核查机制，美俄可对双方军事基地和设施实施突击现场检查，美国依此对俄罗斯提供的战略核武器库数据进行了核验，这让两国得以了解彼此战略核运输体系、核弹头和核设施情况。

诺尔特表示，执行核裁军条约维护了美国和盟国的安全，让美俄战略关系更加“稳定、透明和可期”，这“在双方信任下降、误判和误解威胁增加的情况下至关重要”。美国期待同俄罗斯继续履行这一条约。

美国国务院当天发布的该条约履行情况清单显示，自２０１１年２月５日条约生效后，美俄双方已就进攻性战略武器的位置、活动和部署收发逾１．４６万份通知，就双方战略核武器库的情况进行１４次数据交换，执行２５２次现场检查，就双方新型进攻性战略武器的突出性能和技术特征等进行１４次展示，就条约执行情况召开１４次双边磋商会议。

２０１０年４月，美俄元首在捷克首都布拉格签署新版核裁军条约《削减和限制进攻性战略武器条约》。条约规定，双方应在７年内将各自部署的核弹头削减至１５５０枚以下，部署的运载工具不超过７００件。该条约于２０１１年２月５日生效。

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