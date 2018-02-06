古特雷斯对巴以局势表示担忧

新华社联合国２月５日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯５日对巴以局势表示担忧，呼吁国际社会继续按照“两国方案”解决巴以冲突。

古特雷斯当天在联合国巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会会议上发表讲话说，国际社会过去几十年来鼓励巴以通过谈判实现“两国方案”，在联合国有关决议、国际法和双边协议基础上解决所有最终地位问题并最终实现永久和平，但是目前局势令人担忧。

古特雷斯说，数十年的国际共识目前面临瓦解的危险，消极趋势有可能导致出现“一国”的现实，这不符合保障以色列和巴勒斯坦人民合法的民族、历史和民主权利的目标。

古特雷斯说，以色列在约旦河西岸地区继续建设定居点的做法违反联合国有关决议和国际法，是非法的，是实现和平的主要障碍。他表示，暴力和煽动暴力的行为继续加剧恐惧和不信任气氛。

古特雷斯说，加沙地带的人道主义形势和经济形势依然严峻，基础设施损坏，基本服务缺乏，就业长期不振，环境持续遭到破坏。

美国近期大幅缩减对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的援助，古特雷斯对此表示严重关切。他表示，资金短缺将严重影响该机构为巴勒斯坦难民提供教育和医疗等基础服务的能力。这一局面不仅影响中东地区的巴勒斯坦难民，也影响整个中东地区的稳定。

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