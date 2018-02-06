专访：英中合作应顺势而为——访英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里

英国４８家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里５日在接受新华社记者专访时说，面对不断变化的世界局势，英国与中国应确定各自核心利益，寻求更多共同利益，加深互信与合作，以顺应时代变化。

“世界正在发生深刻变化，英中两国在各自定位以及定义彼此间关系时，必须要考虑这些变化趋势，”佩里说，“如果不顺势而为，就会落后。”

他称赞中英两国领导人近期在中国的会见具有“实质性和建设性”。他说，中方领导人强调，中英双方应顺应时代潮流，结合两国各自发展阶段和合作需求，赋予中英关系新的时代内涵，共同打造“黄金时代”增强版，这是“经过深思熟虑的表述，含义丰富。”

佩里说，“黄金时代”增强版意味着英中两国在未来的合作方式可以更灵活，联动更紧密。推进“黄金时代”、深化中英合作，需要双方优秀的专业人才一起坐下来，明确各自国家的核心利益，双方消除误解，然后携手并进。

佩里认为，世界正在发生的深刻变化包括美国退出一些国际多边组织、英国“脱欧”等，而这些变化需要英中两国认真对待和适应，同时也给两国增强合作、寻求更多共同利益提供了空间。

他说，英中两国同为世界主要经济体以及联合国安理会常任理事国，尽管各自的政治制度不同，但两国政府需要面对的挑战有相似之处，双方在这些领域可以分享经验，增进了解。

“例如，如何向人民更好提供医疗服务、住房、社会福利和教育，英中两国需要分享经验，也有许多合作机会。”佩里认为，中国的社会医疗保险方式具有创新性，而英国的国民保健制度长期以来被认为效率低下，面临巨大压力。

佩里指出，两国在环保能源、人工智能、数字经济、分享经济、军事等领域的合作也存在巨大潜力。

佩里表示，中国一直有明晰的国家发展战略，而英国长久以来缺乏这种计划性。面对“脱欧”这一历史性挑战，英国需要明确自己的核心利益，制定相应的发展战略。

另外，他认为英国需要重视基础设施建设，促进南北地区经济发展平衡，中国提出的“一带一路”倡议能为此提供巨大机遇。

“有人对‘一带一路’项目还有质疑和担忧，但时间会让英国人明白，这个倡议是本世纪最具变革性的概念。”佩里说。

英国４８家集团俱乐部的前身是成立于１９５４年的英中贸易４８家集团。１９５３年，一批工商界人士克服重重阻力实现访华，被誉为“破冰者”。翌年，４８家有志开展对华贸易的英国公司创立“英中贸易４８家集团”，并于１９９１年更名为“英国４８家集团俱乐部”，数十年来一直致力于对华友好合作。（记者张代蕾 金晶）

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