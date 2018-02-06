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肯尼亚去年茶叶产量下降

2018年02月06日11:33  来源：新华网
 

　　肯尼亚农业和食品机构官员５日说，受旱灾等不利因素影响，肯尼亚２０１７年茶叶产量较上年减少约７％，但茶叶销售额不降反升。

　　肯尼亚茶叶理事会负责人塞缪尔·奥戈拉对媒体表示，去年一季度降雨量严重不足是茶叶产量下降的主要原因。２０１７年肯尼亚茶叶产量约为４３．９万吨，其中出口约４１．５万吨。

　　与产量下降形成反差的是，肯尼亚２０１７年茶叶销售额比２０１６年增加了近８％，销售收入约１２９０亿肯先令（约合１２．７亿美元）。

　　奥戈拉认为，国内需求旺盛和国际茶叶市场价格稳定在一定程度上抵消了产量减少带来的不利影响。

　　奥戈拉对２０１８年肯尼亚的茶叶产量和出口持乐观态度。他说，今年茶叶出口有望增至４２．３万吨。（记者 王小鹏 金正）

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)
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