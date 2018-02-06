天文学家在太阳系“后院”发现水的存在

浩瀚宇宙中寻找外星生命，首先是要寻找水的存在。经地面和太空望远镜的联合观测，天文学家５日宣布，在距离地球约４０光年的“特拉普派－１”星系一些行星上发现了生命存在必需的水。

“特拉普派－１”星系由７颗行星和１颗矮星组成，从宇宙角度看，４０光年并不远，星系所处区域相当于太阳系的“后院”。一年前，天文学家宣布“特拉普派－１”星系堪称迄今寻找外星生命的最佳地点。

由美国和瑞士等国天文学家组成的国际研究团队当天在《天文和天体物理学》与《自然·天文学》杂志上发表论文说，他们利用美国斯皮策和开普勒太空望远镜的观测数据进行模拟，发现“特拉普派－１”星系的７颗行星主要由岩石组成，一些行星多达５％的质量是水。

这７颗行星距离矮星从近到远分别编号为ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ和ｈ，它们的大小和地球相差不多，质量最小的约为０．４个地球，最大的约为１．４个地球，其中３颗行星还位于适宜生命存在的宜居带。

天文学家发现，该星系距离矮星最近的行星上的水以水蒸气形式存在，而远一点行星上的水可能是液态或固态。从大小、密度和受恒星的光照程度来看，编号为ｅ的行星与地球最为类似，不排除有液态水的存在。

参与研究的瑞士伯尔尼大学教授布里斯－奥利维耶·德莫里说：“我们的研究是探索这些行星是否宜居的重要一步。”

天文学家还利用美国哈勃太空望远镜进行了分析，发现至少编号为ｃ、ｄ、ｅ和ｆ的行星的大气层不像海王星那样富含氢气，而是更类似于地球、金星和火星的大气层。

这些行星是否宜居，乃至是否有生命存在的迹象？美国航天局说，拟于明年升空的詹姆斯·韦伯太空望远镜将进一步观测“特拉普派－１”星系行星的大气组成，判断其是否含有二氧化碳、甲烷和氧气。（记者 林小春 周舟）

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