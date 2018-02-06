伊拉克政府表示驻伊美军人员将逐步减少

伊拉克总理办公室发言人萨阿德·哈迪西５日表示，在取得打击极端组织“伊斯兰国”的胜利后，伊拉克政府已和美国就逐步削减驻伊美军人数进行了协调。

５日早些时候，有媒体报道说，美军已开始撤出少量驻伊人员和部分装备。对此，哈迪西对新华社记者说，他并不掌握美军开始撤离的具体信息，但在伊的美军顾问今后将逐步撤出，伊美两国的合作将从美方提供直接军事支持转为提供武器和培训。

目前仍有约５２００名美国军事人员驻扎在伊拉克境内。美国驻伊拉克大使道格拉斯·西利曼今年１月表示，经与伊政府军协调，驻伊美军人数未来几个月内将逐渐减少。

按照美国与伊拉克２００８年签署的驻军地位协定，驻伊美军在２０１１年年底前完成撤军，当时仅留少量美军士兵在美国驻伊大使馆。２０１４年，极端组织“伊斯兰国”席卷伊拉克西部和北部大片地区，美国开始增兵伊拉克。２０１７年１２月，伊拉克宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利。（记者 程帅朋 魏玉栋）

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