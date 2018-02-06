财经观察：美联储开启“鲍威尔时代”面临哪些挑战

新一届美国联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔５日在华盛顿宣誓就任。在美国经济持续扩张、资产估值处于高位的背景下，鲍威尔领导的美联储如何应对当前的几大挑战引人关注。

截至２０１７年，美国经济已经连续增长超过８年时间，为美国历史上持续时间第三长的经济扩张期。失业率也从金融危机期间的１０％以上降至４．１％，接近经济学家认为的充分就业水平。与此同时，过去几年里，美国资产价格以及信贷增长持续高于经济增速。市场人士普遍认为当前美股估值偏高，房地产市场价格也已恢复到金融危机前的水平，股市和房市的泡沫风险正在聚集。

美国前财政部长、哈佛大学教授劳伦斯·萨默斯表示，如果美联储加快加息步伐以确保金融稳定，那么经济增长放缓的风险会增加。但是，如果美联储强调维持经济增长促进通胀回升，这又可能引发金融系统进一步提高杠杆率，从而威胁金融稳定。

萨默斯说，美联储如何在维持经济持续增长和确保金融稳定之间求得平衡，这将是鲍威尔面临的首要挑战。

市场普遍预期，与前美联储主席耶伦一致，鲍威尔将延续谨慎渐进的加息节奏，继续推动货币政策正常化。但分析人士指出，如何判断通胀走势、评估减税政策的经济影响，对美联储决定未来的加息节奏至关重要，也是鲍威尔面临的重大挑战之一。

在美国经济接近充分就业水平的背景下，美国通胀率仍持续低于美联储２％的目标。彼得森国际经济研究所所长亚当·波森告诉记者，鲍威尔需要决定美联储在多大程度上可以依赖失业率下降来推高通胀，从而决定美联储需要多快加息。

布鲁金斯学会高级研究员大卫·韦塞尔指出，鲍威尔领导的美联储必须对税改的经济影响作出明确判断，才能决定适合经济增长的加息节奏。他说，如果美联储判断，在经济接近充分就业的情况下，减税将推动需求增长，那么美联储有可能加快加息节奏。但如果美联储认为减税将刺激投资，增加供给，那么美联储可能就不会着急收紧货币政策，因为在这种情形下，美国经济可以在保持较低通胀率的同时实现更快增长。

不过在波森看来，美国已达到充分就业水平，减税等财政刺激最终将造成经济过热和通胀压力飙升，美国可能会在２０２０年年底或２０２１年年初迎来下次经济衰退，这对鲍威尔将是一次重大考验。

鲍威尔面临的另一大挑战在于美联储是否有足够的政策工具来应对新一轮的经济衰退。由于美国劳动生产率增长和通胀持续低迷，美国长期中性利率水平已经有所下降。根据美联储官员去年１２月的预测，美国长期中性利率水平仅为２．８％。这意味着，在遭遇新的危机时，美联储的降息空间将十分有限。

彼得森国际经济研究所高级研究员约瑟夫·加尼翁说，在超低利率的环境下，不管是传统利率调节工具，还是量化宽松这样的非传统货币政策工具，美联储可运用的空间都已经不大了。如何创新美联储政策框架以应对当前超低利率环境也是美联储主席未来将面临的主要挑战。

不过，鲍威尔应该也已意识到美联储未来可能面临的挑战。当天在宣誓后，鲍威尔表示，美联储将继续对各种潜在风险保持警惕，并做好应对准备。（记者 江宇娟 金旼旼）

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)