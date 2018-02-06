马尔代夫前总统加尧姆被捕

新华社马累２月６日电（记者 唐璐朱瑞卿）马尔代夫前总统加尧姆６日凌晨被马尔代夫特警队逮捕。

据当地媒体报道，加尧姆是在其首都马累的住所被捕的。加尧姆在推特上发布信息说，对他的逮捕是“非法的”。

加尧姆与现任总统亚明是同父异母兄弟，从１９７８年开始担任马尔代夫总统，并先后五次连任。他在２０１３年助力亚明成功胜选总统，但亚明执政后兄弟俩反目。目前，加尧姆是马尔代夫反对党联盟的重要领导人。

本月１日，马尔代夫最高法院突然发布裁决令，要求亚明及其政府无罪释放前总统纳希德等９名反对派领导人。随后，反对派支持者走上街头游行庆祝，并与警方发生冲突。

５日晚，马尔代夫法律事务部长沙库尔通过国家电视台宣布，马尔代夫总统亚明正式发布命令，从当天开始全国实行为期１５天的紧急状态。

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