支持成立新调查机制 彻查叙利亚化武问题

人民网联合国2月5日电 （记者李秉新）联合国安理会5日召开叙利亚化武问题公开会。

中国常驻联合国副代表吴海涛表示，中方对叙利亚民众因为化学武器问题遭受的苦难深表同情。任何使用化武行为都不能被容忍。中方支持俄罗斯为推动设立新调查机制调查叙化武事件所做努力，查明化武事件真相，震慑化武使用者。

他说，叙利亚化武问题同政治解决叙问题密切相关。日前在索契举行的叙利亚全国对话大会取得重要成果，为推进叙政治进程发挥了积极作用，也为重启日内瓦和谈提供了助力。中方希望有关各方支持安理会和禁化武组织继续作为处理叙化武问题主渠道，本着建设性态度，通过协商寻求妥善解决方案，维护安理会团结，配合联合国和有关各方推进叙利亚政治进程的努力。

(责编：燕勐、常红)