法国探险者回忆自己被迫将同伴丢在“死亡之峰”

2月4日，37岁的法国登山者伊丽莎白·雷沃从巴基斯坦的“死亡之峰”被救下，她痛苦地回忆自己丢下虚弱的同伴，并在黑暗中独自下山的经历。“死亡之峰”南迦帕尔巴特峰是世界第九大高峰，海拔8126米。伊丽莎白和她的登山伙伴、43岁的波兰裔美国人马斯·麦基维茨在2月2日发出求助。这是她们第四次尝试登峰，在寒冷的天气和大风中，这对搭档遇到了麻烦。营救队伍赶往营救，她说，救援人员催促她离开麦基维茨，他们承诺，如果她能往下走到海拔6000米的地方，就可以乘坐直升飞机去接她，然后再去找麦基维茨。她说这是一个“可怕而痛苦”的决定。

伊丽莎白·雷沃痛苦的回忆自己丢下虚弱的同伴，并在黑暗中独自下山。1月29日，麦基维茨的Facebook上发布的他们在南迦帕尔巴特峰顶上合影留念。

法国登山者伊丽莎白不得已将伙伴丢下后，她说这一决定“可怕而痛苦”。

37岁伊丽莎白在法国的一家医院接受采访，医生正在评估她是否需要截肢，因为她的手和左脚都冻伤了。

一组波兰登山者小分队志愿参与救援，冒着大风和零下35摄氏度的低温把她救了下来。在民众为这对登山者集资近15万欧元（约1200万人民币）后，巴基斯坦军方派出直升机救援。但由于天气不好，他们无法找到麦基维茨——他是三个孩子的父亲——被困在山的另一头。在伊丽莎白说明了她最后一次见到麦基维茨时他的糟糕状况后，他们决定丢下他先走。

营救小分队成功救出了伊丽莎白，但是没能找到麦基维茨(2014年的照片)。

波兰K2探险队的成员在南迦帕尔巴特峰营救伊丽莎白 。

伊丽莎白被营救后的留影。

巴基斯坦北部的南迦帕尔巴特峰海拔8125米，是世界第九高峰。

一群杰出的登山者组成的营救分队救助了伊丽莎白。

波兰K2探险队成员前往参加营救法国登山者的行动。

被救者伊丽莎白回忆，自己对麦基维茨说：“直升机将在下午晚些时候到达。我必须先走，他们会来救你的。”救援人员之一丹尼斯·乌罗科成：“我们不得不做出选择，要么我们救活伊丽莎白，要么继续寻找麦基维茨，而后者成功机会渺茫。”（编译 郭昕璇 审稿 徐祥丽）

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