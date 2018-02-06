伦敦地铁第一碗心灵鸡汤竟源自《道德经》

人民网讯 据BBC报道，“千里之行，始于足下”——源自老子《道德经》的这句名言是14年前伦敦欧维尔地铁站（Oval）端出的第一碗心灵鸡汤。此后，这个地铁站还出现过无数的励志金句，鼓舞了千千万万的乘客，在全世界各地赢得粉丝，也成为伦敦其他地铁站的学习好榜样。

最早推出欧维尔地铁站“每日金句”的，是59岁的客户服务部经理安东尼·詹托斯（Anthony Gentles）。《道德经》是詹托斯最喜欢的一本书，其中古老的道家哲学思想让他深有感悟。于是，他决定为地铁站每日行色匆匆的乘客们写一句鼓舞人心的智慧名言。

詹托斯说，他当时就想，要从古老中华文化中摘些“智慧之珠”献给地铁乘客，让他们搭地铁时更有宾至如归的感觉。说起他当时的动机，詹托斯解释说：“这本书能启发我，我想没准乘客们看到了，也会暂时换换脑子里正在想的事儿，停下来想想每日金句的含义。"他说：“地铁站不必是乏味无趣的地方。”

于是，伦敦欧维尔地铁站的每日金句，从《道德经》中的智慧名言，慢慢扩展到更多更广的来源，吸引了疲惫乘客们的目光。它们包括：

“自己快乐也能让他人快乐。”——安妮·弗拉克

“笑声和幽默有世界上最无法抵挡的感染力。”——查尔斯·狄更斯

“在每一次逆境中寻找胜利的种子。”——奥格·曼迪诺

“善良如果是一种语言，能让聋子听见，也能让盲人看见。”——马克·吐温

地铁每日金句的出现，带来了十分有趣的变化。地铁站的乘客们，开始打破贯常的沉默，愿意停下匆匆的脚步与工作人员聊聊天。有些乘客会停下来感谢詹托斯，还有人会专门到欧维尔车站来看看。有的公司甚至成立了午餐俱乐部，讨论每日金句后面究竟有什么深意。

詹托斯回忆说，有个人曾经在站台上转悠了20分钟后，转身回到地铁大堂宣布说，他终于悟出了“金句究竟给我什么启迪”。“我很高兴每日金句这么有影响力，我们每个人都时不时需要有点启发有点鼓励。”“文字产生共鸣。短短一句话能引发各种不同的情感。”

（老任）

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