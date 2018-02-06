最高法弹劾总统?马尔代夫政府称"违宪"誓抵制

马尔代夫总检察长4日说，马尔代夫政府知晓最高法院可能下令弹劾总统阿卜杜拉·亚明，已指示军队和警察不得执行这类“违反宪法”的法令。

这场政治风波始于马尔代夫最高法院1日作出涉及前总统穆罕默德·纳希德的裁定。

【军队警察誓忠诚】

总检察长穆罕默德·阿尼尔4日在首都马累的新闻发布会上说，政府“收到消息”，马尔代夫最高法院可能作出“弹劾或罢免”总统亚明的裁决。“那将导致全国安全危机”。

阿尼尔说，罢免总统只能经由马尔代夫人民议会表决，“最高法院任何逮捕总统的命令将违宪、违法……我已指示警察和军队不得执行任何违宪的命令。”

马尔代夫国防军司令、新任警察署署长与阿尼尔一同现身发布会。

按照马尔代夫法律，经由弹劾表决，议会有权罢免总统。

逾100多名防暴警察4日守卫在马累的政府和议会办公地周围。当天一场电视直播的仪式上，军方和警方高级官员宣誓誓死捍卫政府。

【裁定引风波】

马尔代夫最高法院1日裁定，前总统纳希德等9名政界人士先前所受司法审理“违宪”、“带有政治动机”，那9人应予立即释放。

最高法同时裁定，12名政界人士去年被剥夺议员身份一事“违宪”，那12人的议员身份应予恢复。

那12名前议员一度隶属亚明领导的执政党，去年投向反对派阵营后由执政党剥夺议员资格。如果那12人恢复议员身份，在总计85个席位的议会中，反对派将占据多数，可以向执政党发难。

截至4日，最高法1日的裁定未获执行。政府4日声明，总检察长已向最高法说明执行1日裁定的“重重法律难点”。

最高法4日声明，“已告知总检察长办公室，执行裁定、释放政治犯没有障碍”。最高法没有提及是否会寻求弹劾亚明。

纳希德眼下身在斯里兰卡。自2016年初以来，他长期在英国流亡。

纳希德2008年至2012年担任马尔代夫总统。2012年2月，面对反政府抗议，纳希德辞职。2015年，马尔代夫一家法庭裁定，纳希德任总统期间逮捕一名刑事法庭法官违反了马尔代夫反恐法，判处纳希德13年监禁。2016年初，纳希德赴英国就医，数月后获英国政府给予的政治难民资格。

纳希德在2013年总统选举中败给亚明。最高法1日作出裁定后，纳希德在斯里兰卡告诉媒体记者，他“可以也将会”回国参加定于今年10月举行的总统选举。

【无惧提前选举】

1日以来，马尔代夫两任警察署署长被亚明解除职务。人民议会秘书长穆罕默德·艾哈迈德先前表示将执行最高法裁定，4日突然以个人原因辞去职务。议会3日无限期暂停议事。

亚明3日首次公开谈及最高法1日裁决。亚明在一场支持者集会上说，他“没想到”最高法会作出那项裁定。“我们已着手确保以不给民众添麻烦的方式遵守最高法裁定”。

亚明还说，如果反对派想测验“谁更受民众欢迎”，他愿意提前举行总统选举。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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