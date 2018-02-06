纽约一出租车司机不满拥堵费法案 市政厅前开枪自杀

人民网讯 据美国侨报纽约网报道，5日上午，一名男子在纽约市政厅门口开枪自杀。据警方调查后透露，这名男子是一名61岁的出租车司机，前不久他刚在汽车杂志Black Car News的专栏发文发泄对新出台的拥堵费法案不满。当天凌晨5时25分，他还给该杂志的老板发了一条短信称“要做一件大事(making it count)”。

据《纽约邮报》报道，5日上午，道格拉斯·斯奇福特(Douglas Schifter)开车前往纽约市政厅，在大楼门口开枪自尽。Black Car News的老板尼尔·维斯(Neil Weiss)称，斯奇福特此前在脸书上发了一篇长文抨击包括纽约市长在内的政客，指责他们破坏了出租车行业。维斯表示，过去几年中纽约运输行业发生了一些变化，令斯奇福特感到自己的生活和这个行业一起被毁了。

斯奇福特曾告诉维斯，他快要失去自己的房子了，他已经到宾州寄居在亲戚家里。“他的生活真的四分五裂了。他无法负担自己的房子和车，”维斯说，“他做了最大的努力去支付生活必须的一切。”

斯奇福特为Black Car News杂志专栏撰稿已有数年时间。在去年11月发表的一篇文章中，斯奇福特抨击了拥堵费的法案，指责市政府和州政府是导致纽约市的拥堵的首要原因。斯奇福特在文章中称，“他们故意制造拥堵，现在他们又用这个作为借口征收额外的费用。”他写道，“我认识的经常去英国旅行的朋友告诉我，拥堵费并没有解决伦敦的堵车问题。”

在另一篇文章中，他透露了几次在开车时遭遇的令人烦心的事故，包括有一次三名戴面具的男子上车抢钱的事情。“来自各个层面的每个人都在攻击我们，”他在去年8月发表的这篇文章中写道，“政客在破坏我们的工作环境，出租车委员会、纽约警察局、交通局、州警察也都在盯着我们，不断的给我们开各种各样的罚单。”(老任)

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