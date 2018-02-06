人民网北京2月6日电（张琳）2月5日，由余建国先生所著的《我行我道——三感集》新书发布会在京举行。国家开放大学八一学院院长张一尘、人民日报出版社副社长赵军、中国留学人才发展基金会益彩基金管委会副主任兼秘书长荆宇虹、国声智库云媒中国新媒体平台副总编邹佩等出席发布会。此次活动由人民日报出版社主办、北京外研书店协办。

本书作者余建国先生曾先后担任多家大型企业领导，不惑之年进入我国卫星通信应用领域。20多年来他始终坚持探索我国卫星通信应用之路，成为这一领域的翘楚。同时余建国先生在彩票、化工、投资、影视、文化、慈善、减灾等多领域中有着活跃的表现。

本书以简单质朴的语言记述了作者对生活的感受、工作的感想、生命的感悟，以清新的笔调娓娓道来亲身经历，汇集了其丰富的人生印迹。

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