杂音屡现 合作继续（望海楼）

近期，中美经贸关系中屡现杂音。1月12日，美国贸易代表办公室发布2017年度知识产权保护报告，9家中国市场再次被列入其所谓“恶名市场”名单，占比约20%。1月22日，美方宣布，经总统批准，将对光伏电池及组件征收保障性关税。中国光伏产品占美总进口量的8%，难免受到波及。

早在去年8月，美总统就签署行政备忘录，指示美国贸易代表莱特希泽针对所谓“中国不公平贸易行为”发起“301调查”。近期，特朗普在白宫接受路透社专访时扬言，他正考虑在知识产权保护方面对中国实施巨额“罚款”。一时间，美国展现出誓将贸易保护大棒挥向中国的咄咄逼人态势。

事实上，美国不但对中美经贸关系现状不满，对中国经济发展和对外合作也是屡出恶言。美国惯于就对华贸易逆差指责中方开展不公平竞争，动辄批评中国不尊重知识产权，甚至将全球钢铁产能过剩及连带的本国钢铁工人失业问题，都归咎于中国对钢铁行业的支持。

种种言行，暴露出“美国优先”的实质。特朗普坚持将本国利益作为政策制定的第一标准。不管是为修订北美自由贸易协定、美韩自由贸易协定等重新谈判，还是通过关税、配额等措施来限制进口，目的都是为了实现美国自身利益最大化。贸易伙伴纷纷对美方单边主义行为表示质疑。今年1月的世界经济论坛年会上，特朗普已被视为反全球化旗手和贸易保护主义代言人。

在经贸领域美国不断对华施压，除了服务于利益争夺，还反映出美国战略调整。自2017年12月以来，美国陆续发布《国家安全战略报告》《国防战略报告》《核态势评估报告》等多份有分量的政策文件。这些报告反映出，美国对自身所处的国际环境感到忧虑，不愿顺应东升西降的国际格局演变，更将中俄等大国的发展视为首要挑战。特别是面对中国日渐走向国际舞台中心，美不适应感陡增。

当前，美国对华政策仍存在两面性。一方面，美重视中国，将中美关系视为最重要的双边关系之一。另一方面，美对华防范戒备上升。加之美将进行中期选举，滥打“中国牌”正好被用作政治斗争的工具。中美经贸合作也难免前景复杂。

虽然中美经贸关系中的负面因素上升，中国仍以客观冷静态度对美晓以利害。

中国强调，贸易保护主义是双刃剑，美将单边标准凌驾于国际规则之上，害人更害己。中国一向开放包容，希望美国摒弃“零和博弈”和“冷战思维”，成为“伙伴”。

中国保持战略定力，不畏挑战。中国经济发展态势良好，为世界作出重要贡献，也成为其他国家的重要发展机遇。中国经贸合作的“朋友圈”正在扩大、升级。对于美国来说，实现互利共赢，对华合作而非对抗，是最正确的选择。（苏晓晖）

（作者为中国国际问题研究院国际战略研究所副所长）

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