欢乐中外情 喜迎中国年

1月31日，10多名来自孟加拉国、巴基斯坦等国的留学生走进江苏省镇江市和平路街道长江村，向民俗专家学习编织中国结和剪纸的技艺，体验中国年俗文化。

石玉成摄(人民视觉)

2月3日，在马来西亚吉隆坡，99名舞龙者在街头舞动一条180米装饰有LED灯的长龙，为即将到来的春节营造浓浓的年味。

张纹综摄（新华社发）

春节临近，河北省唐山市丰润区文化部门联合当地的金桥道尔顿国际学校开展“红红火火中国年”主题活动。国际友人跟随民间艺人学习剪窗花、写春联等，感受春节喜庆氛围和中国传统文化。

本报记者 史自强摄

在加拿大卡尔加里市，超市里的春联、灯笼等年货，引得当地华侨华人前来选购。

李炜娜摄

2月4日，来自波兰的米罗（前左二）在浙江省宁波市奉化区尚田镇鸣雁村与村民一起舞奉化布龙，共迎新春佳节。

新华社记者 黄宗治摄

2月4日，在浙江义乌九里江文化礼堂，来自马里、也门等国家的小朋友高高兴兴地与当地村民一起，参加了抬阁翘、迎龙灯、写春联等传统民俗活动，喜迎新春，祈福送福。

龚献明摄(人民视觉)

应挪威北极光艺术节邀请，中国文化部打造的春节品牌活动“欢乐春节”1月30日首次走进挪威，在位于北极圈内的城市特罗姆瑟为当地观众献上了一场具有浓郁中国传统文化特色的演出。图为演员表演京剧《梨花颂》。

新华社记者 梁有昶摄

随着中国农历狗年春节临近，节日的气氛也日渐浓厚。无论在中国城乡还是在世界各地，人们都能感受到中国春节带来的欢乐气氛。如今，中国春节已经走出国门，不但把中华民族喜乐祥和、吉庆团圆的节日氛围带到异国他乡，更把中国人民对美好生活的向往和祝福带给世界各地的朋友们，成为中外文明交流互鉴的好时刻。

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