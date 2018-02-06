据英国路透社报道，美国国务卿蒂勒森2月1日起展开为期6天的拉美之行，访问墨西哥、阿根廷、秘鲁、哥伦比亚和牙买加。美国国务院表示，蒂勒森访问期间将讨论委内瑞拉局势以及双边、地区和全球关系问题。

涉委言论引争议

蒂勒森2月1日在美国得克萨斯州大学发表演讲，阐述特朗普政府对拉美及西半球其他地区的政策。法新社说，这是为了给拉美之行打好基础。“不管是美国总统特朗普，还是国务卿蒂勒森，上任以来都还没正式访问拉美国家。蒂勒森此次访问的主要目的是推动美拉双边关系。”上海大学特聘教授、拉美研究中心主任江时学在接受本报采访时表示。

然而，蒂勒森演讲中针对委内瑞拉局势的表态引起了轩然大波。他表示，美方不主张委“政权更迭”，但暗示委国内军方可能采取行动，以实现委政权“和平交接”。

对此，委内瑞拉外交部谴责蒂勒森的言论是对委和平、稳定和民主的威胁，是在“煽动军事政变”。委总统马杜罗表示，委内瑞拉不会屈服于美国的威胁。

蒂勒森的表态也没有得到其他拉美国家的支持。2日，他在墨西哥继续发表类似言论，然而墨外长比德加赖表示，墨西哥在任何情况下都不会支持使用内部或外部的暴力来解决委内瑞拉局势问题。

矛盾深由来已久

去年7月底，委内瑞拉举行制宪大会选举，随后成立制宪大会。委政府希望通过此举解除反对派占多数的议会权力。选举遭到委反对派的抵制，美国随后出台多项制裁措施。

西班牙埃菲社援引美国国务院高官的话表示，蒂勒森此行希望盟友继续向“马杜罗腐败政府”施加压力。分析人士指出，蒂勒森还要摸底这些国家能在对委实施石油禁运等方面给予哪些帮助。

此次蒂勒森的言论以及委内瑞拉的强烈回应，是两国矛盾不断深化的又一个注脚。

“美委关系僵持不下，没有办法得到改善，由来已久。”江时学表示，自从1999年委内瑞拉已故前总统查韦斯上台之后，两国关系就不断恶化。互相驱逐大使、在国际场合对骂等事情多有发生。“美委最根本的矛盾在于，如今的马杜罗政府依旧高举查韦斯的‘反美’大旗。”委内瑞拉在许多场合抨击、批评美国的霸权主义政策和强权政治，引起美国的不满。

不改善也不倒退

不只是与委内瑞拉的关系紧张，特朗普上台一年多，美国与拉美其他国家也渐行渐远。

英国广播公司分析，特朗普给拉美带来了更多的猜忌和冷漠。江时学认为，在美墨边境修墙，重新谈判北美自由贸易协定等措施，不利于美拉关系发展。特朗普中止了奥巴马当政时期改善与古巴关系的趋势，继续向古巴施压，“美古关系几乎是停滞不前”。此外，特朗普“烂国家”的言论也波及中美洲的海地和萨尔瓦多，引起了拉美国家的反感。

“总的来说，美拉关系的前景，会随着不同的总统、不同的战略政策而发生变化。”江时学表示，“9·11”后，小布什总统的外交政策重点转向反恐，不太重视拉美。奥巴马总统时期采取的一些举措，在一定程度上改善了美拉关系。特朗普当政时期，美拉关系预计不大可能出现大幅度的改善。

当然，美国仍是很多拉美国家最大的贸易伙伴，拉美对美国的依赖性还很强，特别是在市场、资本、技术、移民等方面。专家认为，目前，美拉关系在走下坡路，但不大可能继续恶化，毕竟美拉双方的相互依存是主流。（陈秋圆）

(责编：朱欣(实习生)、常红)