美国出“新招”施压俄罗斯

上周，美国财政部出台一份“克里姆林宫报告”，列出了114名俄罗斯政府高官和96名净资产超过10亿美元的俄罗斯“寡头”名单。这几乎涵盖了俄罗斯整个领导层和大型企业负责人。

尽管美国方面从一开始就宣称这并不意味着将对俄罗斯追加新的制裁，但推出这样一份报告明显包含了向俄罗斯方面施压的意图。

俄罗斯总统普京上周以总统选举独立候选人身份与自己的支持者会面时被问到如何看待这份名单的问题。普京说，俄罗斯不打算铤而走险，不希望恶化局势。俄罗斯在发展对美关系的过程中将保持足够的耐心，当然这种耐心也并不是没有限度的，俄罗斯不会作出无休止的妥协。

从俄美“外交战”“媒体战”到“通俄门”，再到至今尚未终结的两国《中导条约》之争，现如今又冒出一个所谓的“克里姆林宫报告”，种种迹象都表明，俄美关系依然矛盾重重，两国恐怕将不可避免地继续演绎全方位的博弈。

也有分析认为，美国在这个时候抛出“克里姆林宫报告”还包含着要影响日益临近的俄罗斯总统选举的意图。然而，只要回头看看近年来西方国家与俄罗斯交恶的历史，恐怕就不能不给美国此举能否如愿打上一个问号。

乌克兰危机爆发尤其是在克里米亚并入俄罗斯之后，西方国家开启了对俄罗斯制裁周期。与西方期待的相反，外部的持续打压反而激起了俄罗斯民众的爱国热情。经过连续几年一轮又一轮的严厉制裁，普京的民众支持率不降反升，其执政根基并没有因此而受到动摇。

普京上周对支持者说：“不要管别人说什么，自己该干什么就干什么。”更值得俄罗斯关注的应该是俄罗斯的国内事务，比如发展经济、农业，促进出口等。

再过一个多月，俄罗斯即将迎来总统选举。虽然国内外舆论普遍认为，普京连任几乎是板上钉钉的事，但如何排除外界干扰、避免节外生枝，确保总统选举的平稳进行，无疑是俄罗斯目前的头等大事。（董龙江）

（据新华社电）

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