 印尼首都遭受洪涝袭击

人民网雅加达2月6日电（记者席来旺）印尼国家防灾总署2月5日发布雅加达将出现洪涝灾害警告，茂物山顶特大雨量及雅加达芝利翁（Ciliwung）河水泛滥，使首都雅加达多处出现水患。首都雅加达南区、东区有多个区域当晚遭遇洪水灾害，芝利翁河沿岸数百户住家遭洪水淹没，水最深处达两米。雅加达东区约5000多名居民、1600座住房受洪水淹没影响严重。雅加达东区马来村一带当地居民的住宅水位也高达一至两米高。首都各地区进入高级戒备状态，随时都会遭受洪水袭击。

同一天，暴雨造成连接雅加达城区与苏哈国际机场的铁路轨道出现坍塌滑坡、桥梁受损。通往机场高速公路段约8公里处隧道也发生挡土墙塌坡，一辆桥车被压，通往机场的轻轨列车暂时停运。

在暴雨袭击下，当天还导致雅加达北区的两处河堤坍塌，其中一处连带电线杆一起倒在河里。

离首都不远的茂物山顶一带周日连夜雨，通往那里的道路沿线多地发生山体滑波，导致2人丧命，多人受伤，道路因塌陷而中断，前往茂物山顶的交通被封闭。

雅加达特区省长阿尼斯昨天承认，此次首都雅加达可能重现2013年的严重洪捞灾情，相关区域的洪捞可能会比预期提前到来，因此，除200个功能性排水设施外，政府将启动30个移动水泵迎接洪涝。雅加达东区政府部门也为居民安全撤离准备了临时营地。

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