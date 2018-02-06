一名中国公民在巴基斯坦南部城市卡拉奇遇袭身亡

人民网伊斯兰堡2月5日电（记者 徐伟）中国驻巴基斯坦卡拉奇总领事馆５日向人民网记者证实，一名中国公民当天在巴南部信德省首府卡拉奇遭不明身份袭击者枪击后身亡，另一名同行的中国公民幸免于难。

卡拉奇警方公布的相关信息显示，当地时间5日下午2时50分许，不明身份枪手在卡拉奇一处市场附近向停在路边的车辆开枪射击，造成车上一名中国公民严重受伤，其在被送院后因伤势严重不治身亡，同行的另外一名中国公民没有受伤。警方在事发现场附近搜寻到9枚手枪蛋壳，信德省有关部门下令针对此事展开进一步调查，并要求采取一切必要手段确保抓获已经逃离现场的袭击者。此次袭击还造成一名当地路人受伤。

近期，巴基斯坦各地针对外国人的恶性刑事案件时有发生。中国驻巴使领馆提醒在巴中方机构和人员保持高度警惕，切实提高安全意识，务必加强内部防范，尽量减少外出，避免前往人员密集场所。

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