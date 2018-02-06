活到老干到老 英国“00后”退休年龄可能达71岁

英国政府精算部预计，现在20岁左右的英国人要工作到71岁才能领到政府养老金。这一政府机构说，必须提高国家保险费率才能维持养老基金收支平衡。
英国《每日邮报》援引政府精算部的话报道，领取政府养老金的年龄需要在2047年至2049年期间提高到69岁。这将影响到现年39岁上下的人。
退休年龄在2057年至2059年期间需要达到70岁，涉及现年29岁及29岁以下的人；退休年龄2068年至2070年期间需要达到71岁，涉及现年20岁上下的人。
精算部同时说，国家保险费率需要提高5个百分点以维持养老基金收支平衡，意味着平均收入2.8万英镑（约合25万元人民币）的普通劳动者每年需要多缴纳1000英镑（8973元人民币）保险费。（欧飒）【新华社微特稿】
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